Додано: Чет 27 сер, 2020 15:43

airmax78 написав: sequence написав: airmax78 написав: ..

Летим в 0? Особенно по бизнесу и элитке. ..Летим в 0? Особенно по бизнесу и элитке.

хз.

только что говорил со коллегой по несчастью из жк "шевченковский".

Вообще народ в бешенстве - 150К откашляли за хатынку, дом практически готов, но КГС не спешит достраивать за свои, а пытается струсить бабло с "халявщиков" - ментов/прокуроров, что замутили по блату.

Те же прикидываются нищебродами

Знакомый уже готов переуступить по чем заберут хз.только что говорил со коллегой по несчастью из жк "шевченковский".Вообще народ в бешенстве - 150К откашляли за хатынку, дом практически готов,Те же прикидываются нищебродамиЗнакомый уже готов переуступить по чем заберут

Приятно слышать. Знакомый пусть не спешит. Приятно слышать. Знакомый пусть не спешит.

Чем более степень готовности - тем меньше шансов, что достроят. Это же логично. В готовых домах уже всё продано и там ничего не заработаешь. Какой смысл брать головняк да ещё и оплачивать эту свадьбу?По чём заберут - это конечно крик отчаяния, но если есть хоть какая-то возможность выскочить из этой истории с потерями до 20% я бы воспользовался не сомневаясь. Через год падением цен отыграется. И вот здесь важно - последние вложили или нет. Если последние, то психологический фактор будет сильно влиять на решение. Вероятнее всего не будет успевать за падающей ценой. Предложат 120 - откажется. Когда будет готов - больше 100 уже не предложат и т.д.