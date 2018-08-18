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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 сер, 2020 14:54
sequence написав:
только что говорил со коллегой по несчастью из жк "шевченковский".
Вообще народ в бешенстве - 150К откашляли за хатынку, дом практически готов, но КГС не спешит достраивать за свои, а пытается струсить бабло с "халявщиков" - ментов/прокуроров, что замутили по блату.
там до практически готов еще как до метро на троещину
УкрБуд конечно красиво всех сделал
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Додано: Чет 27 сер, 2020 15:10
rjkz написав:
И такое у меня в жизни было. Но это можно отвоевать если даже нет связей, но есть грамотный юрист в недвижимости, который знает куда как обращаться, между какими структурами есть конфликты и кто из них кого (в данный момент реально боится).
На тот момент я отстоял свою недвижимость.
Порекомендуйте плиз как заранее усилить свои позиции на всякий случай.
Читал когда-то о варианте блокирования операций по реестру, но деталей не помню.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 15:10
sequence написав: airmax78 написав:
..
Летим в 0? Особенно по бизнесу и элитке.
хз.
только что говорил со коллегой по несчастью из жк "шевченковский".
Вообще народ в бешенстве - 150К откашляли за хатынку, дом практически готов, но КГС не спешит достраивать за свои, а пытается струсить бабло с "халявщиков" - ментов/прокуроров, что замутили по блату.
Те же прикидываются нищебродами
Знакомый уже готов переуступить по чем заберут
Приятно слышать. Знакомый пусть не спешит.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 15:43
airmax78 написав: sequence написав: airmax78 написав:
..
Летим в 0? Особенно по бизнесу и элитке.
хз.
только что говорил со коллегой по несчастью из жк "шевченковский".
Вообще народ в бешенстве - 150К откашляли за хатынку, дом практически готов, но КГС не спешит достраивать за свои, а пытается струсить бабло с "халявщиков" - ментов/прокуроров, что замутили по блату.
Те же прикидываются нищебродами
Знакомый уже готов переуступить по чем заберут
Приятно слышать. Знакомый пусть не спешит.
Чем более степень готовности - тем меньше шансов, что достроят. Это же логично. В готовых домах уже всё продано и там ничего не заработаешь. Какой смысл брать головняк да ещё и оплачивать эту свадьбу?
По чём заберут - это конечно крик отчаяния, но если есть хоть какая-то возможность выскочить из этой истории с потерями до 20% я бы воспользовался не сомневаясь. Через год падением цен отыграется. И вот здесь важно - последние вложили или нет. Если последние, то психологический фактор будет сильно влиять на решение. Вероятнее всего не будет успевать за падающей ценой. Предложат 120 - откажется. Когда будет готов - больше 100 уже не предложат и т.д.
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