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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5134513551365137

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 172
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
17%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:54

  sequence написав:только что говорил со коллегой по несчастью из жк "шевченковский".
Вообще народ в бешенстве - 150К откашляли за хатынку, дом практически готов, но КГС не спешит достраивать за свои, а пытается струсить бабло с "халявщиков" - ментов/прокуроров, что замутили по блату.

там до практически готов еще как до метро на троещину
УкрБуд конечно красиво всех сделал
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:10

  rjkz написав:И такое у меня в жизни было. Но это можно отвоевать если даже нет связей, но есть грамотный юрист в недвижимости, который знает куда как обращаться, между какими структурами есть конфликты и кто из них кого (в данный момент реально боится).
На тот момент я отстоял свою недвижимость.


Порекомендуйте плиз как заранее усилить свои позиции на всякий случай.
Читал когда-то о варианте блокирования операций по реестру, но деталей не помню.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:10

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Летим в 0? Особенно по бизнесу и элитке.

хз.
только что говорил со коллегой по несчастью из жк "шевченковский".
Вообще народ в бешенстве - 150К откашляли за хатынку, дом практически готов, но КГС не спешит достраивать за свои, а пытается струсить бабло с "халявщиков" - ментов/прокуроров, что замутили по блату.
Те же прикидываются нищебродами
Знакомый уже готов переуступить по чем заберут

Приятно слышать. Знакомый пусть не спешит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:43

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Летим в 0? Особенно по бизнесу и элитке.

хз.
только что говорил со коллегой по несчастью из жк "шевченковский".
Вообще народ в бешенстве - 150К откашляли за хатынку, дом практически готов, но КГС не спешит достраивать за свои, а пытается струсить бабло с "халявщиков" - ментов/прокуроров, что замутили по блату.
Те же прикидываются нищебродами
Знакомый уже готов переуступить по чем заберут

Приятно слышать. Знакомый пусть не спешит.

Чем более степень готовности - тем меньше шансов, что достроят. Это же логично. В готовых домах уже всё продано и там ничего не заработаешь. Какой смысл брать головняк да ещё и оплачивать эту свадьбу?
По чём заберут - это конечно крик отчаяния, но если есть хоть какая-то возможность выскочить из этой истории с потерями до 20% я бы воспользовался не сомневаясь. Через год падением цен отыграется. И вот здесь важно - последние вложили или нет. Если последние, то психологический фактор будет сильно влиять на решение. Вероятнее всего не будет успевать за падающей ценой. Предложат 120 - откажется. Когда будет готов - больше 100 уже не предложат и т.д.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:06

Интересная статья про Аркаду.
https://mbiz.censor.net.ua/columns/3215 ... hen_mnogoe
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:07

  baraka написав:
  rjkz написав:И такое у меня в жизни было. Но это можно отвоевать если даже нет связей, но есть грамотный юрист в недвижимости, который знает куда как обращаться, между какими структурами есть конфликты и кто из них кого (в данный момент реально боится).
На тот момент я отстоял свою недвижимость.


Порекомендуйте плиз как заранее усилить свои позиции на всякий случай.
Читал когда-то о варианте блокирования операций по реестру, но деталей не помню.


Сейчас не знаю, у меня эта ситуация была в лет 5 назад.
Сейчас, наверное, так - полный комплект доков, внесение в новый (хотя ему уже Хлет) Реестр, автоматическое СМС уведомления о попытке действий с Вашей недвигой (не знаю или оно реально работает). Как вариант, опять-же не знаю, имеет-ли СЕЙЧАС это смысл - наложение отягощений на свою недвигу.
Сейчас доступ к Реестру имеет и нотариус и держрегистраторы и частные и головы сильрад и еще хз кто.
Отягощение может снять (если не ошибаюсь) - только нотариус.
Черные услуги черных регистраторов стоят относительно недорого. И найти такого не сложно. Черные нотариусы - их единицы, стоят очень дорого.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:39

  Vlad442 написав:Интересная статья про Аркаду.
https://mbiz.censor.net.ua/columns/3215 ... hen_mnogoe

Цікаво, чим ліпше ці всі банкроти від УКО.
Там люди зоть розуміли, що ціна відповідає стрьомності забудовника.

Навіть КМБ, дивлюся Обухівська 137, який декілька років тому продавався за 16куе 1к.
І там проблеми.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:48

  Richi написав:.. И вот здесь важно - последние вложили или нет...

не знаю, где, кто и как, но у меня почему-то нет знакомых в квартирах бизнес-класса, приобретенные на последние или под залог бизнеса.
Этим страдают обитатели "экономки", зачастую с одолженным где попало "первым взносом".
Не то, чтобы знакомому было все равно - но он очень опасается почему-то падения именно американской "фонды" с последствиями для Украины ))
и хочет вытянуть всю ликвидность
sequence
 
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