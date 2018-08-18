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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 сер, 2020 14:54
sequence написав:
только что говорил со коллегой по несчастью из жк "шевченковский".
Вообще народ в бешенстве - 150К откашляли за хатынку, дом практически готов, но КГС не спешит достраивать за свои, а пытается струсить бабло с "халявщиков" - ментов/прокуроров, что замутили по блату.
там до практически готов еще как до метро на троещину
УкрБуд конечно красиво всех сделал
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Додано: Чет 27 сер, 2020 15:10
rjkz написав:
И такое у меня в жизни было. Но это можно отвоевать если даже нет связей, но есть грамотный юрист в недвижимости, который знает куда как обращаться, между какими структурами есть конфликты и кто из них кого (в данный момент реально боится).
На тот момент я отстоял свою недвижимость.
Порекомендуйте плиз как заранее усилить свои позиции на всякий случай.
Читал когда-то о варианте блокирования операций по реестру, но деталей не помню.
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baraka
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Додано: Чет 27 сер, 2020 15:10
sequence написав: airmax78 написав:
..
Летим в 0? Особенно по бизнесу и элитке.
хз.
только что говорил со коллегой по несчастью из жк "шевченковский".
Вообще народ в бешенстве - 150К откашляли за хатынку, дом практически готов, но КГС не спешит достраивать за свои, а пытается струсить бабло с "халявщиков" - ментов/прокуроров, что замутили по блату.
Те же прикидываются нищебродами
Знакомый уже готов переуступить по чем заберут
Приятно слышать. Знакомый пусть не спешит.
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airmax78
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Додано: Чет 27 сер, 2020 15:43
airmax78 написав: sequence написав: airmax78 написав:
..
Летим в 0? Особенно по бизнесу и элитке.
хз.
только что говорил со коллегой по несчастью из жк "шевченковский".
Вообще народ в бешенстве - 150К откашляли за хатынку, дом практически готов, но КГС не спешит достраивать за свои, а пытается струсить бабло с "халявщиков" - ментов/прокуроров, что замутили по блату.
Те же прикидываются нищебродами
Знакомый уже готов переуступить по чем заберут
Приятно слышать. Знакомый пусть не спешит.
Чем более степень готовности - тем меньше шансов, что достроят. Это же логично. В готовых домах уже всё продано и там ничего не заработаешь. Какой смысл брать головняк да ещё и оплачивать эту свадьбу?
По чём заберут - это конечно крик отчаяния, но если есть хоть какая-то возможность выскочить из этой истории с потерями до 20% я бы воспользовался не сомневаясь. Через год падением цен отыграется. И вот здесь важно - последние вложили или нет. Если последние, то психологический фактор будет сильно влиять на решение. Вероятнее всего не будет успевать за падающей ценой. Предложат 120 - откажется. Когда будет готов - больше 100 уже не предложат и т.д.
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Richi
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Додано: Чет 27 сер, 2020 16:06
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Vlad442
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Додано: Чет 27 сер, 2020 16:07
baraka написав: rjkz написав:
И такое у меня в жизни было. Но это можно отвоевать если даже нет связей, но есть грамотный юрист в недвижимости, который знает куда как обращаться, между какими структурами есть конфликты и кто из них кого (в данный момент реально боится).
На тот момент я отстоял свою недвижимость.
Порекомендуйте плиз как заранее усилить свои позиции на всякий случай.
Читал когда-то о варианте блокирования операций по реестру, но деталей не помню.
Сейчас не знаю, у меня эта ситуация была в лет 5 назад.
Сейчас, наверное, так - полный комплект доков, внесение в новый (хотя ему уже Хлет) Реестр, автоматическое СМС уведомления о попытке действий с Вашей недвигой (не знаю или оно реально работает). Как вариант, опять-же не знаю, имеет-ли СЕЙЧАС это смысл - наложение отягощений на свою недвигу.
Сейчас доступ к Реестру имеет и нотариус и держрегистраторы и частные и головы сильрад и еще хз кто.
Отягощение может снять (если не ошибаюсь) - только нотариус.
Черные услуги черных регистраторов стоят относительно недорого. И найти такого не сложно. Черные нотариусы - их единицы, стоят очень дорого.
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rjkz
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Додано: Чет 27 сер, 2020 16:39
Цікаво, чим ліпше ці всі банкроти від УКО.
Там люди зоть розуміли, що ціна відповідає стрьомності забудовника.
Навіть КМБ, дивлюся Обухівська 137, який декілька років тому продавався за 16куе 1к.
І там проблеми.
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flyman
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Додано: Чет 27 сер, 2020 16:48
Richi написав:
.. И вот здесь важно - последние вложили или нет...
не знаю, где, кто и как, но у меня почему-то нет знакомых в квартирах бизнес-класса, приобретенные на последние или под залог бизнеса.
Этим страдают обитатели "экономки", зачастую с одолженным где попало "первым взносом".
Не то, чтобы знакомому было все равно - но он очень опасается почему-то падения именно американской "фонды" с последствиями для Украины ))
и хочет вытянуть всю ликвидность
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sequence
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Додано: Чет 27 сер, 2020 17:25
sequence написав: Richi написав:
.. И вот здесь важно - последние вложили или нет...
не знаю, где, кто и как, но у меня почему-то нет знакомых в квартирах бизнес-класса, приобретенные на последние или под залог бизнеса.
Этим страдают обитатели "экономки", зачастую с одолженным где попало "первым взносом".
Не то, чтобы знакомому было все равно - но он очень опасается почему-то падения именно американской "фонды" с последствиями для Украины ))
и хочет вытянуть всю ликвидность
Цікаво, де він знайде лоха із 100КУЕ+ нікомунепотрібних за бетон із незрозумілими перспективами?
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Додано: Чет 27 сер, 2020 17:35
flyman написав:
..
Цікаво, де він знайде лоха із 100КУЕ+ нікомунепотрібних за бетон із незрозумілими перспективами?
понятия не имею. Кто-то там покупал, раз все квартиры распроданы? Ну и да, в отличие от комплексов эконом класса, все по предоплате (ну или замутили "по связям").
Цена "божеская", видимо, из-за того, что до станции электрички топать далековато - зато станция самая "крутая" - Вокзальная! Как вам, Флай? - это же просто мечта суперхаб метро/электрички, маршрутки в любой конец страны! Купите там цоколь - пока дают! Потом будут давать тока в морду!
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