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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 27 сер, 2020 17:38
sequence написав: flyman написав:
..
Цікаво, де він знайде лоха із 100КУЕ+ нікомунепотрібних за бетон із незрозумілими перспективами?
понятия не имею. Кто-то там покупал, раз все квартиры распроданы? Ну и да, в отличие от комплексов эконом класса, все по предоплате (ну или замутили "по связям").
Цена "божеская", видимо, из-за того, что до станции электрички топать далековато - зато станция самая "крутая" - Вокзальная! Как вам, Флай? - это же просто мечта суперхаб метро/электрички, маршрутки в любой конец страны! Купите там цоколь - пока дают! Потом будут давать тока в морду!
Я беру кручє, кавалірка в Жулянах із хабом для ловкостів по Європі.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Чет 27 сер, 2020 17:45
airmax78 написав: sequence написав:
хз.
только что говорил со коллегой по несчастью из жк "шевченковский".
Вообще народ в бешенстве - 150К откашляли за хатынку, дом практически готов, но КГС не спешит достраивать за свои, а пытается струсить бабло с "халявщиков" - ментов/прокуроров, что замутили по блату.
Те же прикидываются нищебродами Знакомый уже готов переуступить по чем заберут
Приятно слышать. Знакомый пусть не спешит.
Кушнир сразу предупредил что "откатные" договора по которым не было оплат будут анулированы если не будут внесены деньги, кроме случаев когда квартиры отдавали за РЕАЛЬНЫЕ работы субчикам.
могу забрать за 30ку)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 27 сер, 2020 17:46
sequence написав: Richi написав:
.. И вот здесь важно - последние вложили или нет...
не знаю, где, кто и как, но у меня почему-то нет знакомых в квартирах бизнес-класса, приобретенные на последние или под залог бизнеса.
Этим страдают обитатели "экономки", зачастую с одолженным где попало "первым взносом".
Не то, чтобы знакомому было все равно - но он очень опасается почему-то падения именно американской "фонды" с последствиями для Украины ))
и хочет вытянуть всю ликвидность
Я уже много раз писал и зРадио пишет в том-же ключе - падение экономики США повлечет за собой глобальный мегакризис/рецессию/депрессию.
Может мне, как строителю, видится картина, что при уничтожении фундамента, все остальное обречено на обрушение.
В современной мировой экономике, экономика США как раз и сопоставима с фундаментом.
И дела там совсем не веселые. Фундамент трещит, но на этаже "Украина" появились пока небольшие трещинки, которые пока незаметны на фоне старых и больших. Но именно они могут усилить существующие и привести к обрушению.
Сам-же фундамент может разрушиться частично, где-то его успеют залатать, где-то перестроят - уберут одну часть и поставят другую, но там где основа исчезла - посыпятся верхние этажи.
Компания, которая владеет в том числе Эмпайр Стейт Билдинг потеряла 45% капитализации. И это на фоне беспрецендентной заливки баблом. На фоне снижения котировок доллара и роста золота. То есть, в золоте обесценивание вообще потрясающее.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 17:46
flyman написав:
..
Я беру кручє, кавалірка в Жулянах із хабом для ловкостів по Європі.
дык с вокзальной и до жулян раз плюнуть и до борисполя любимым рейковым транспортом. Можно сесть в автобус до варшавы; можно, наконец, залезть в туристический автобус и познакомиться с достопримечательностями центра Киева - скажем, новостроями. Может, вас гордо провезут мимо дома Макса в центре - помахаете ему ручкой, приценитесь к цоколю.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 17:48
Прохожий написав:
..
могу забрать за 30ку)
я у него и за 60 заберу, ага.
У него в первом доме, его уже в квартиру запускали
)
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Додано: Чет 27 сер, 2020 17:51
sequence написав: Прохожий написав:
..
могу забрать за 30ку)
я у него и за 60 заберу, ага.
У него в первом доме, его уже в квартиру запускали
)
зачем тогда писать "готов переуступить по чем заберут"
?)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 27 сер, 2020 17:52
rjkz написав:
..
Я уже много раз писал и зРадио пишет в том-же ключе - падение экономики США повлечет за собой ..
ну тут такое. Как в том анекдоте про реалиста и автомат калашникова.
крайне сложно предугадать что обесценится меньше, но в бетоне хоть переночевать можно. А из флаевского цоколя-бойницы можно даже отстреливаться от голодных зомби.
Верхние этажи выйдут из моды, к сожалению, - света не будет, лифты встанут
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Додано: Чет 27 сер, 2020 17:53
Прохожий написав:
..
зачем тогда писать "готов переуступить по чем заберут"
?)
ну там же не нищий чувак - в разумных пределах )))
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Додано: Чет 27 сер, 2020 18:02
sequence написав: rjkz написав:
..
Я уже много раз писал и зРадио пишет в том-же ключе - падение экономики США повлечет за собой ..
ну тут такое. Как в том анекдоте про реалиста и автомат калашникова.
крайне сложно предугадать что обесценится меньше, но в бетоне хоть переночевать можно. А из флаевского цоколя-бойницы можно даже отстреливаться от голодных зомби. Верхние этажи выйдут из моды, к сожалению, - света не будет, лифты встанут
КАк? Не может быть! Даже в видовых квартирах в центре?
Шо Вы такое говорите?
Такого в Киеве быть не может! Ну если и может то только на нижних этажах, а на верхние люстричество будут закачивать насосами.
Если серьезно, то анекдот про автомат может оказаться руководством по выживанию.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 18:51
rjkz написав: sequence написав: rjkz написав:
..
Я уже много раз писал и зРадио пишет в том-же ключе - падение экономики США повлечет за собой ..
ну тут такое. Как в том анекдоте про реалиста и автомат калашникова.
крайне сложно предугадать что обесценится меньше, но в бетоне хоть переночевать можно. А из флаевского цоколя-бойницы можно даже отстреливаться от голодных зомби. Верхние этажи выйдут из моды, к сожалению, - света не будет, лифты встанут
КАк? Не может быть! Даже в видовых квартирах в центре?
Шо Вы такое говорите?
Такого в Киеве быть не может! Ну если и может то только на нижних этажах, а на верхние люстричество будут закачивать насосами.
Если серьезно, то анекдот про автомат может оказаться руководством по выживанию.
вы если стебетесь то ставите смайлики
если серьезно то вам пора с психоаналитику, реально
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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