вы тут очень ценный советчик.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:57
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:58
Устоит только АППС люкс по причине удачного входа и Патрожинского, 14 - потому что из очень хороших материалов.
Додано: Чет 27 сер, 2020 19:00
Додано: Чет 27 сер, 2020 19:00
Да, успокойтесь, падение долларовой пирамиды и лопанье фондового пузыря - это естественный процесс, более того, мир после этого вздохнет с облегченьем, так как начнет тратить деньги на пользу, наконец, а не вкладываться в неимоверные пузыри, коих мир не видывал даже во времена доткомов и перед Великой Депрессией, и кормить раздающихся на глазах американских негров. Да, несколько месяцев будет кризис и недвига будет, конечно, не в фаворе, но рискну предположить, что в долларах она может даже вырасти, так как сам доллар будет превращаться в бумагу, а наша недвига - это хоть и не актив, востребованный по всему миру, но хоть что-то, а не долговая расписка от мошенников, на которых негде ставить клейма.
Додано: Чет 27 сер, 2020 19:13
это не высокая оценка. у нее другое название: "ниже плинтуса".
как обычно, и по всем вопросам.
вы банально ничего не знаете по этому предмету, понятия не имеете, чем именно и когда именно завершится достройка объекта.
зато с ценными советами - тут как тут.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 27 сер, 2020 19:29
+ общажка на венике
грит что грядет апокалипсис но срочно продавать ни-ни)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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