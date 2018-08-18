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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5136513751385139

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 172
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
17%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:57

  airmax78 написав:Знакомый пусть не спешит.

вы тут очень ценный советчик.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:58

  rjkz написав:КАк? Не может быть! Даже в видовых квартирах в центре?
Шо Вы такое говорите?
Такого в Киеве быть не может! Ну если и может то только на нижних этажах, а на верхние люстричество будут закачивать насосами.
Если серьезно, то анекдот про автомат может оказаться руководством по выживанию.

Устоит только АППС люкс по причине удачного входа и Патрожинского, 14 - потому что из очень хороших материалов.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:00

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Знакомый пусть не спешит.

вы тут очень ценный советчик.

Я очень ждал вашей высокой оценки. День прожит не зря.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:00

Да, успокойтесь, падение долларовой пирамиды и лопанье фондового пузыря - это естественный процесс, более того, мир после этого вздохнет с облегченьем, так как начнет тратить деньги на пользу, наконец, а не вкладываться в неимоверные пузыри, коих мир не видывал даже во времена доткомов и перед Великой Депрессией, и кормить раздающихся на глазах американских негров. Да, несколько месяцев будет кризис и недвига будет, конечно, не в фаворе, но рискну предположить, что в долларах она может даже вырасти, так как сам доллар будет превращаться в бумагу, а наша недвига - это хоть и не актив, востребованный по всему миру, но хоть что-то, а не долговая расписка от мошенников, на которых негде ставить клейма.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:13

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Знакомый пусть не спешит.

вы тут очень ценный советчик.

Я очень ждал вашей высокой оценки. День прожит не зря.

это не высокая оценка. у нее другое название: "ниже плинтуса".
как обычно, и по всем вопросам.
вы банально ничего не знаете по этому предмету, понятия не имеете, чем именно и когда именно завершится достройка объекта.
зато с ценными советами - тут как тут.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:29

  airmax78 написав:
  rjkz написав:КАк? Не может быть! Даже в видовых квартирах в центре?
Шо Вы такое говорите?
Такого в Киеве быть не может! Ну если и может то только на нижних этажах, а на верхние люстричество будут закачивать насосами.
Если серьезно, то анекдот про автомат может оказаться руководством по выживанию.

Устоит только АППС люкс по причине удачного входа и Патрожинского, 14 - потому что из очень хороших материалов.

+ общажка на венике

грит что грядет апокалипсис но срочно продавать ни-ни)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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