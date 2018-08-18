Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:КАк? Не может быть! Даже в видовых квартирах в центре? Шо Вы такое говорите? Такого в Киеве быть не может! Ну если и может то только на нижних этажах, а на верхние люстричество будут закачивать насосами. Если серьезно, то анекдот про автомат может оказаться руководством по выживанию.
Устоит только АППС люкс по причине удачного входа и Патрожинского, 14 - потому что из очень хороших материалов.
Да, успокойтесь, падение долларовой пирамиды и лопанье фондового пузыря - это естественный процесс, более того, мир после этого вздохнет с облегченьем, так как начнет тратить деньги на пользу, наконец, а не вкладываться в неимоверные пузыри, коих мир не видывал даже во времена доткомов и перед Великой Депрессией, и кормить раздающихся на глазах американских негров. Да, несколько месяцев будет кризис и недвига будет, конечно, не в фаворе, но рискну предположить, что в долларах она может даже вырасти, так как сам доллар будет превращаться в бумагу, а наша недвига - это хоть и не актив, востребованный по всему миру, но хоть что-то, а не долговая расписка от мошенников, на которых негде ставить клейма.
Я очень ждал вашей высокой оценки. День прожит не зря.
это не высокая оценка. у нее другое название: "ниже плинтуса". как обычно, и по всем вопросам. вы банально ничего не знаете по этому предмету, понятия не имеете, чем именно и когда именно завершится достройка объекта. зато с ценными советами - тут как тут.
rjkz написав:КАк? Не может быть! Даже в видовых квартирах в центре? Шо Вы такое говорите? Такого в Киеве быть не может! Ну если и может то только на нижних этажах, а на верхние люстричество будут закачивать насосами. Если серьезно, то анекдот про автомат может оказаться руководством по выживанию.
Устоит только АППС люкс по причине удачного входа и Патрожинского, 14 - потому что из очень хороших материалов.
+ общажка на венике
грит что грядет апокалипсис но срочно продавать ни-ни)
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hxbbgaf написав:Да, успокойтесь, падение долларовой пирамиды и лопанье фондового пузыря - это естественный процесс, более того, мир после этого вздохнет с облегченьем, так как начнет тратить деньги на пользу, наконец, а не вкладываться в неимоверные пузыри, коих мир не видывал даже во времена доткомов и перед Великой Депрессией, и кормить раздающихся на глазах американских негров. Да, несколько месяцев будет кризис и недвига будет, конечно, не в фаворе, но рискну предположить, что в долларах она может даже вырасти, так как сам доллар будет превращаться в бумагу, а наша недвига - это хоть и не актив, востребованный по всему миру, но хоть что-то, а не долговая расписка от мошенников, на которых негде ставить клейма.