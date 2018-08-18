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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 сер, 2020 21:03
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:12
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flyman
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:15
flyman написав:
пора банити на півроку
Пожиттєво варто закрити паскудника.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:15
Прохожий написав: rjkz написав: sequence написав:
ну тут такое. Как в том анекдоте про реалиста и автомат калашникова.
крайне сложно предугадать что обесценится меньше, но в бетоне хоть переночевать можно. А из флаевского цоколя-бойницы можно даже отстреливаться от голодных зомби. Верхние этажи выйдут из моды, к сожалению, - света не будет, лифты встанут
КАк? Не может быть! Даже в видовых квартирах в центре?
Шо Вы такое говорите?
Такого в Киеве быть не может! Ну если и может то только на нижних этажах, а на верхние люстричество будут закачивать насосами.
Если серьезно, то анекдот про автомат может оказаться руководством по выживанию.
вы если стебетесь то ставите смайлики
если серьезно то вам пора с психоаналитику, реально
"А вы как думаете?"
Нельзя-же быть таким серьезным.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:19
flyman написав:
пора банити на півроку
Ти ж мене поставив в ігнор??????
А шо такоє?
Цікаво, та?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:20
airmax78 написав: rjkz написав:
КАк? Не может быть! Даже в видовых квартирах в центре?
Шо Вы такое говорите?
Такого в Киеве быть не может! Ну если и может то только на нижних этажах, а на верхние люстричество будут закачивать насосами.
Если серьезно, то анекдот про автомат может оказаться руководством по выживанию.
Устоит только АППС люкс по причине удачного входа и Патрожинского, 14 - потому что из очень хороших материалов.
На Паторжинского будут привозить люстричество автоцистенами прям из дтэк (родство обязывает), также ахметов своему "торговому партнеру" в Козин подогнал по каналу из Днепра целую баржУ.
А на АППС уже набрали в кегли из-под пива.
(персонально для Прохожего)
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:20
Frant написав: flyman написав:
пора банити на півроку
Пожиттєво варто закрити паскудника.
Нашо тебе закривати, паскуднику?
Ще щось нам тут напиши-поний
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:22
Хотя, похоже, провал полный у рашистов.
"Зайки" в ряд - задержанны с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая ракция. Политиканам: посеявший насилие -получит по лбу от Державы,без политики"
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:23
hxbbgaf написав:
Да, успокойтесь, падение долларовой пирамиды и лопанье фондового пузыря - это естественный процесс, более того, мир после этого вздохнет с облегченьем, так как начнет тратить деньги на пользу, наконец, а не вкладываться в неимоверные пузыри, коих мир не видывал даже во времена доткомов и перед Великой Депрессией, и кормить раздающихся на глазах американских негров. Да, несколько месяцев будет кризис и недвига будет, конечно, не в фаворе, но рискну предположить, что в долларах она может даже вырасти, так как сам доллар будет превращаться в бумагу, а наша недвига - это хоть и не актив, востребованный по всему миру, но хоть что-то, а не долговая расписка от мошенников, на которых негде ставить клейма.
Это кто такое в Вашу голову положил?
скобеева или сцикилев?
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:30
airmax78 написав:
Задай себе вопрос: почему у КАН все ОК? Почему тот же Обрий строит в срок? На них что, падающий спрос не давит? Или что проблемы Укрбуда, Оркады или Интергала начались в апреле 2020?
Проблемы начались и проблемы материализовались - это две большие разницы, как говорят в родной тебе Одессе. Даже если принять твою версию о пушистом КАНе, который никого не хотел кидать, уже кинувшие по факту инвесторов Укрбуд и Аркада больно ударят по всему строительному рынку.
Сколько ты можешь в БС насчитать бенефициаров банкопада? Укрсиб, Аваль, Ощад - все? Остальные, даже некогда стабильные, от проблем конкурентов потеряли, и не приобрели! Да и Укрсиб, Аваль, Ощад вытянуло только происхождение их собственников - международных банковских групп и государства. Ни первых, ни вторых в акционерах киевских застройщиков не значится. Не вписывается даже КГС...
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