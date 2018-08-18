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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5138513951405141>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 173
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:03

Хто ще не позлорадствував? Запрошую сюди!)))

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:12


пора банити на півроку
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:15

  flyman написав:

пора банити на півроку

Пожиттєво варто закрити паскудника.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:15

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  sequence написав: ну тут такое. Как в том анекдоте про реалиста и автомат калашникова.
крайне сложно предугадать что обесценится меньше, но в бетоне хоть переночевать можно. А из флаевского цоколя-бойницы можно даже отстреливаться от голодных зомби.
Верхние этажи выйдут из моды, к сожалению, - света не будет, лифты встанут


КАк? Не может быть! Даже в видовых квартирах в центре?
Шо Вы такое говорите?
Такого в Киеве быть не может! Ну если и может то только на нижних этажах, а на верхние люстричество будут закачивать насосами.
Если серьезно, то анекдот про автомат может оказаться руководством по выживанию.

вы если стебетесь то ставите смайлики
если серьезно то вам пора с психоаналитику, реально


"А вы как думаете?" :lol:
Нельзя-же быть таким серьезным. :)
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:19

  flyman написав:

пора банити на півроку

Ти ж мене поставив в ігнор?????? :mrgreen:
А шо такоє? :mrgreen:
Цікаво, та? :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:20

  airmax78 написав:
  rjkz написав:КАк? Не может быть! Даже в видовых квартирах в центре?
Шо Вы такое говорите?
Такого в Киеве быть не может! Ну если и может то только на нижних этажах, а на верхние люстричество будут закачивать насосами.
Если серьезно, то анекдот про автомат может оказаться руководством по выживанию.

Устоит только АППС люкс по причине удачного входа и Патрожинского, 14 - потому что из очень хороших материалов.


На Паторжинского будут привозить люстричество автоцистенами прям из дтэк (родство обязывает), также ахметов своему "торговому партнеру" в Козин подогнал по каналу из Днепра целую баржУ.
А на АППС уже набрали в кегли из-под пива.
:lol: (персонально для Прохожего)
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:20

  Frant написав:
  flyman написав:

пора банити на півроку

Пожиттєво варто закрити паскудника.

Нашо тебе закривати, паскуднику?
Ще щось нам тут напиши-поний :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:22

Хотя, похоже, провал полный у рашистов.
​​​​​​​"Зайки" в ряд - задержанны с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая ракция. Политиканам: посеявший насилие -получит по лбу от Державы,без политики"
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:23

  hxbbgaf написав:Да, успокойтесь, падение долларовой пирамиды и лопанье фондового пузыря - это естественный процесс, более того, мир после этого вздохнет с облегченьем, так как начнет тратить деньги на пользу, наконец, а не вкладываться в неимоверные пузыри, коих мир не видывал даже во времена доткомов и перед Великой Депрессией, и кормить раздающихся на глазах американских негров. Да, несколько месяцев будет кризис и недвига будет, конечно, не в фаворе, но рискну предположить, что в долларах она может даже вырасти, так как сам доллар будет превращаться в бумагу, а наша недвига - это хоть и не актив, востребованный по всему миру, но хоть что-то, а не долговая расписка от мошенников, на которых негде ставить клейма.


Это кто такое в Вашу голову положил?
скобеева или сцикилев?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:30

  airmax78 написав:Задай себе вопрос: почему у КАН все ОК? Почему тот же Обрий строит в срок? На них что, падающий спрос не давит? Или что проблемы Укрбуда, Оркады или Интергала начались в апреле 2020?


Проблемы начались и проблемы материализовались - это две большие разницы, как говорят в родной тебе Одессе. Даже если принять твою версию о пушистом КАНе, который никого не хотел кидать, уже кинувшие по факту инвесторов Укрбуд и Аркада больно ударят по всему строительному рынку.

Сколько ты можешь в БС насчитать бенефициаров банкопада? Укрсиб, Аваль, Ощад - все? Остальные, даже некогда стабильные, от проблем конкурентов потеряли, и не приобрели! Да и Укрсиб, Аваль, Ощад вытянуло только происхождение их собственников - международных банковских групп и государства. Ни первых, ни вторых в акционерах киевских застройщиков не значится. Не вписывается даже КГС...
zРадио
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