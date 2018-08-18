hxbbgaf написав:

Да, успокойтесь, падение долларовой пирамиды и лопанье фондового пузыря - это естественный процесс, более того, мир после этого вздохнет с облегченьем, так как начнет тратить деньги на пользу, наконец, а не вкладываться в неимоверные пузыри, коих мир не видывал даже во времена доткомов и перед Великой Депрессией, и кормить раздающихся на глазах американских негров. Да, несколько месяцев будет кризис и недвига будет, конечно, не в фаворе, но рискну предположить, что в долларах она может даже вырасти, так как сам доллар будет превращаться в бумагу, а наша недвига - это хоть и не актив, востребованный по всему миру, но хоть что-то, а не долговая расписка от мошенников, на которых негде ставить клейма.