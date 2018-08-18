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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5138513951405141

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 173
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:33

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:КАк? Не может быть! Даже в видовых квартирах в центре?
Шо Вы такое говорите?
Такого в Киеве быть не может! Ну если и может то только на нижних этажах, а на верхние люстричество будут закачивать насосами.
Если серьезно, то анекдот про автомат может оказаться руководством по выживанию.

Устоит только АППС люкс по причине удачного входа и Патрожинского, 14 - потому что из очень хороших материалов.

+ общажка на венике

грит что грядет апокалипсис но срочно продавать ни-ни)


Так вроде расписал что зачем и почему.
Не читали? Ай-ай-ай.
Вот входить в новое - ни-ни. А чуть было в 2015 не влез. Был-бы сейчас еще один бетон, от Непопа. а уж после 2016 вообще это было глупо. Это не значит, что надо было продавать - ни интересной цены ни разумных сроков продажи.
Кризис, с вероятностью перехода в апокалипсис уже идет полным ходом и только слепой или ангажированный его не видет или не хочет видеть.
Кроме продажи недвиги были еще варианты, которые можно и нужно было предпринять на пороге кризиса. Я предпринял. К теме ветки отношения не имеет. Теперь буду смотреть или правильно сделал.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:34

  antey1969 написав:
  Унуноктий написав:Что тут у вас?
Мне звонят и жалеют меня что я в Медовый вложился)

Флай?


Колбаска.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:34

  rjkz написав:
  hxbbgaf написав:Да, успокойтесь, падение долларовой пирамиды и лопанье фондового пузыря - это естественный процесс, более того, мир после этого вздохнет с облегченьем, так как начнет тратить деньги на пользу, наконец, а не вкладываться в неимоверные пузыри, коих мир не видывал даже во времена доткомов и перед Великой Депрессией, и кормить раздающихся на глазах американских негров. Да, несколько месяцев будет кризис и недвига будет, конечно, не в фаворе, но рискну предположить, что в долларах она может даже вырасти, так как сам доллар будет превращаться в бумагу, а наша недвига - это хоть и не актив, востребованный по всему миру, но хоть что-то, а не долговая расписка от мошенников, на которых негде ставить клейма.


Это кто такое в Вашу голову положил?
скобеева или сцикилев?

Гос. долг, денежная масса (особенно динамика за последние полгода), торговый баланс, бюджетный дефицит, динамика фондового рынка последних 10 лет и особенно последних полгода на фоне обвала экономики, отсутствие ответа американцев на обстрелы их баз иранцами, геополитические поражения, внутренние проблемы с распоясавшимися неграми, которые нападают на прохожих при бездействии полиции, и т.д. и т.п.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:36

  flyman написав:

пора банити на півроку

Снова откупится)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:37

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Задай себе вопрос: почему у КАН все ОК? Почему тот же Обрий строит в срок? На них что, падающий спрос не давит? Или что проблемы Укрбуда, Оркады или Интергала начались в апреле 2020?


Проблемы начались и проблемы материализовались - это две большие разницы, как говорят в родной тебе Одессе. Даже если принять твою версию о пушистом КАНе, который никого не хотел кидать, уже кинувшие по факту инвесторов Укрбуд и Аркада больно ударят по всему строительному рынку.

Сколько ты можешь в БС насчитать бенефициаров банкопада? Укрсиб, Аваль, Ощад - все? Остальные, даже некогда стабильные, от проблем конкурентов потеряли, и не приобрели! Да и Укрсиб, Аваль, Ощад вытянуло только происхождение их собственников - международных банковских групп и государства. Ни первых, ни вторых в акционерах киевских застройщиков не значится. Не вписывается даже КГС...


МИБ
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:51

  hxbbgaf написав:
  rjkz написав:
  hxbbgaf написав:Да, успокойтесь, падение долларовой пирамиды и лопанье фондового пузыря - это естественный процесс, более того, мир после этого вздохнет с облегченьем, так как начнет тратить деньги на пользу, наконец, а не вкладываться в неимоверные пузыри, коих мир не видывал даже во времена доткомов и перед Великой Депрессией, и кормить раздающихся на глазах американских негров. Да, несколько месяцев будет кризис и недвига будет, конечно, не в фаворе, но рискну предположить, что в долларах она может даже вырасти, так как сам доллар будет превращаться в бумагу, а наша недвига - это хоть и не актив, востребованный по всему миру, но хоть что-то, а не долговая расписка от мошенников, на которых негде ставить клейма.


Это кто такое в Вашу голову положил?
скобеева или сцикилев?

Гос. долг, денежная масса (особенно динамика за последние полгода), торговый баланс, бюджетный дефицит, динамика фондового рынка последних 10 лет и особенно последних полгода на фоне обвала экономики, отсутствие ответа американцев на обстрелы их баз иранцами, геополитические поражения, внутренние проблемы с распоясавшимися неграми, которые нападают на прохожих при бездействии полиции, и т.д. и т.п.


Проблемы есть, но:
1. Самая большая экономика мира. При введении "импортозамещения" (с) :mrgreen: весь мир вздрогнет.
2.Мировая резервная валюта.
3.Армия, на которую ни один больной на голову пудель даже тявкнуть не посмеет.
4. Гос.долг самим себе.
5. Самый крупный мировой кредитор. Даже подумать страшно, что случится с миром, если США начнет возвращать то что дали в долг.
6. Фактически, благодаря North American Free Trade Agreement (NAFTA), экономика США, Мексики и Канады интегрированы друг в друга при подавляющем доминировании США. Надо признать, что американцы умеют ставить свои интересы выше остальных. Поэтому как-бы ни казалась огромной экономика США, на самом деле она еще больше.
7. Даже при нынешнем "апокалипсисе" (ТМ Прохожий), кроме Манхеттена и еще ряда локаций, рил эстейт маркет растет.
8. Одна из самых эффективных моделей государственного управления.

Чем может похвастаться Украина?
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:58

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:вы тут очень ценный советчик.

Я очень ждал вашей высокой оценки. День прожит не зря.

это не высокая оценка. у нее другое название: "ниже плинтуса".
как обычно, и по всем вопросам.
вы банально ничего не знаете по этому предмету, понятия не имеете, чем именно и когда именно завершится достройка объекта.
зато с ценными советами - тут как тут.

В свое время в этом ЖК я бронировал квартиру. Слава Богу не срослось. Но сегодня для меня достаточно, что Прохожий готов спасти человека за 30куе. Значит со сливом "за сколько дадут" спешить не стоит.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:59

ИТ - это все еще целевая, граждане продажники и риэлторы? Я без троллинга.

Сегмент опытных специалистов удержался, а молодняка - рухнул. ИТ-шник с опытом - это тот, у кого вопрос жилья не решен только если нет мотивации его решать. Так что новых денег от ИТ на КРЖН поубавится...

Увольнения специалистов и заморозка проектов. Как украинские ІТ-компании переживают пандемию COVID-19 и кризис

https://biz.censor.net.ua/resonance/321 ... yu_covid19
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