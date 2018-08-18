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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5139514051415142>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 173
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:58

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:вы тут очень ценный советчик.

Я очень ждал вашей высокой оценки. День прожит не зря.

это не высокая оценка. у нее другое название: "ниже плинтуса".
как обычно, и по всем вопросам.
вы банально ничего не знаете по этому предмету, понятия не имеете, чем именно и когда именно завершится достройка объекта.
зато с ценными советами - тут как тут.

В свое время в этом ЖК я бронировал квартиру. Слава Богу не срослось. Но сегодня для меня достаточно, что Прохожий готов спасти человека за 30куе. Значит со сливом "за сколько дадут" спешить не стоит.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:59

ИТ - это все еще целевая, граждане продажники и риэлторы? Я без троллинга.

Сегмент опытных специалистов удержался, а молодняка - рухнул. ИТ-шник с опытом - это тот, у кого вопрос жилья не решен только если нет мотивации его решать. Так что новых денег от ИТ на КРЖН поубавится...

Увольнения специалистов и заморозка проектов. Как украинские ІТ-компании переживают пандемию COVID-19 и кризис

https://biz.censor.net.ua/resonance/321 ... yu_covid19
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:03

  rjkz написав:
МИБ


МИБ - это Порох, или жінка в Лондоні? Я уже запамятовал :D
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:11

  Прохожий написав:
  rjkz написав:[
Если серьезно, то анекдот про автомат может оказаться руководством по выживанию.

вы если стебетесь то ставите смайлики
если серьезно то вам пора с психоаналитику, реально

Вы тоже заметили.?
Ржкз как то сильно разнервничался, так сказать не пропорционально ситуации. Да, жеппа, но у нас она постоянная, просто иногда глубина варьируется. В общем беспросветный пессимист, нельзя так, может плохо на здоровье сказаться.

ПС
Ржкз, недавно заезжал на арендную однуху эконом класса с потолком покрашенным снежкой 10 лет назад. Она белая.))просто самому интересно когда она пожелает.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:19

  rjkz написав:
  hxbbgaf написав:Гос. долг, денежная масса (особенно динамика за последние полгода), торговый баланс, бюджетный дефицит, динамика фондового рынка последних 10 лет и особенно последних полгода на фоне обвала экономики, отсутствие ответа американцев на обстрелы их баз иранцами, геополитические поражения, внутренние проблемы с распоясавшимися неграми, которые нападают на прохожих при бездействии полиции, и т.д. и т.п.


Проблемы есть, но:
1. Самая большая экономика мира. При введении "импортозамещения" (с) :mrgreen: весь мир вздрогнет.
2.Мировая резервная валюта.
3.Армия, на которую ни один больной на голову пудель даже тявкнуть не посмеет.
4. Гос.долг самим себе.
5. Самый крупный мировой кредитор. Даже подумать страшно, что случится с миром, если США начнет возвращать то что дали в долг.
6. Фактически, благодаря North American Free Trade Agreement (NAFTA), экономика США, Мексики и Канады интегрированы друг в друга при подавляющем доминировании США. Надо признать, что американцы умеют ставить свои интересы выше остальных. Поэтому как-бы ни казалась огромной экономика США, на самом деле она еще больше.
7. Даже при нынешнем "апокалипсисе" (ТМ Прохожий), кроме Манхеттена и еще ряда локаций, рил эстейт маркет растет.
8. Одна из самых эффективных моделей государственного управления.

Чем может похвастаться Украина?

Это все то, что вам хотят вдолбить в голову дармоеды, которые хотят жить за ваш счет!
1. Да, дармоеды много потребляют и пускают много пыли в глаза, но если они перестанут потреблять за ваш счет, вас, конечно, может поразить Стокгольмский синдром (а кто ж мне теперь фантиков даст в обмен на мой труд или на мои реальные ценности?), но будут уже другие фантики от тех же проходимцев или те же, но обесцененные в разы, от которых вы и сами откажетесь и обменяете свой труд и ценности на что-то реально полезное (другие реальные ценности или чей-то труд). А накопления в долларах обесценятся. Да, первое время будет тяжело как любому ограбленному человеку, но увы, чудес не бывает.
2. Эта резервность держится только на доверии (которое пока есть, но иссякает из-за бешеного печатного станка, рост денежной массы почти на треть за последние менее чем полгода - это ни что иное как злоупотребление доверием и попытка решить свои проблемы за ваш счет!) либо же на принуждении других центробанков покупать эти фантики, но и это не спасет, так как другие центробанки, напичканные этими фантиками, тоже начнут банкротиться.
А как с золотым стандартом всех кинули? И опять кинут и с долгом, и с долларом, и с фондой!
3. Армия? А иранцы обстреляли их базы в начале года и не получили ответ! Все, я считаю, с этого момента и армия уже совсем не торт. Да и армия может защитить от нападения, но спасти рушащуюся экономику - вряд ли.
4. Каким еще самим себе? Треть долга иностранным центробанкам, остальное мутное. И проблема в том, что дальше надо занимать все больше и больше по экспоненте, а не у кого, кроме печатного станка. Таких денег в мире просто нет, сколько им надо! Рост гос. долга вдвое к ВВП за последние 12 лет при том, что раньше он был примерно в одних пределах к ВВП десятилетиями - это серьезно. А в последние полгода, вообще, в разнос.
5. Американское правительство? Они очень мало дают в долг, только копейки и не сами, а под свои гарантии. Они только берут! Это главный должник, а не кредитор!
6. Мексика? Та да, силища.
7. Так а я о чем, растет из-за бешеного печатного станка. Все будет расти, даже трэш. Это начало гиперинфляции! У нас в начале 90-х недвижимость в купонах подорожала в сотни тысяч раз! Так что им еще дорожать и дорожать.
8. Та, видим, негры лупасят и грабят людей, а полиции нет. Эффективно, аж дальше некуда.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 27 сер, 2020 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:25

  hume написав:ПС
Ржкз, недавно заезжал на арендную однуху эконом класса с потолком покрашенным снежкой 10 лет назад. Она белая.))просто самому интересно когда она пожелает.

:D :oops:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

посмотреть как пройдет отопительный сезон . Не может ТЕЦ вечно греть воздух и годами не вкладывать в ремонт труб .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Чем может похвастаться Украина?

Приєднуюсь до питання.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:32

[
Вот входить в новое - ни-ни. А чуть было в 2015 не влез. Был-бы сейчас еще один бетон, от Непопа. а уж после 2016 вообще это было глупо..[/quote]
Это была бы одна из ваших лучших инвестиций, или самая лучшая.
Почему глупо было входить после 2016 если основная часть форума тогда и входила. Я кардинал покупал в 17-18 году, не говоря про всякие варшавские, которые даже в готовых домах можно было взять по переуступке по 33 куе.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:35

  Frant написав:
  rjkz написав:Чем может похвастаться Украина?

Приєднуюсь до питання.

Мало чем. Поэтому тарим платину, серебро и золото. Вы уже знаете, что я посоветую.
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