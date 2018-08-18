Додано: Чет 27 сер, 2020 22:19

rjkz написав: hxbbgaf написав: Гос. долг, денежная масса (особенно динамика за последние полгода), торговый баланс, бюджетный дефицит, динамика фондового рынка последних 10 лет и особенно последних полгода на фоне обвала экономики, отсутствие ответа американцев на обстрелы их баз иранцами, геополитические поражения, внутренние проблемы с распоясавшимися неграми, которые нападают на прохожих при бездействии полиции, и т.д. и т.п. Гос. долг, денежная масса (особенно динамика за последние полгода), торговый баланс, бюджетный дефицит, динамика фондового рынка последних 10 лет и особенно последних полгода на фоне обвала экономики, отсутствие ответа американцев на обстрелы их баз иранцами, геополитические поражения, внутренние проблемы с распоясавшимися неграми, которые нападают на прохожих при бездействии полиции, и т.д. и т.п.



Проблемы есть, но:

1. Самая большая экономика мира. При введении "импортозамещения" (с) весь мир вздрогнет.

2.Мировая резервная валюта.

3.Армия, на которую ни один больной на голову пудель даже тявкнуть не посмеет.

4. Гос.долг самим себе.

5. Самый крупный мировой кредитор. Даже подумать страшно, что случится с миром, если США начнет возвращать то что дали в долг.

6. Фактически, благодаря North American Free Trade Agreement (NAFTA), экономика США, Мексики и Канады интегрированы друг в друга при подавляющем доминировании США. Надо признать, что американцы умеют ставить свои интересы выше остальных. Поэтому как-бы ни казалась огромной экономика США, на самом деле она еще больше.

7. Даже при нынешнем "апокалипсисе" (ТМ Прохожий), кроме Манхеттена и еще ряда локаций, рил эстейт маркет растет.

8. Одна из самых эффективных моделей государственного управления.



Чем может похвастаться Украина? Проблемы есть, но:1. Самая большая экономика мира. При введении "импортозамещения" (с)весь мир вздрогнет.2.Мировая резервная валюта.3.Армия, на которую ни один больной на голову пудель даже тявкнуть не посмеет.4. Гос.долг самим себе.5. Самый крупный мировой кредитор. Даже подумать страшно, что случится с миром, если США начнет возвращать то что дали в долг.6. Фактически, благодаря North American Free Trade Agreement (NAFTA), экономика США, Мексики и Канады интегрированы друг в друга при подавляющем доминировании США. Надо признать, что американцы умеют ставить свои интересы выше остальных. Поэтому как-бы ни казалась огромной экономика США, на самом деле она еще больше.7. Даже при нынешнем "апокалипсисе" (ТМ Прохожий), кроме Манхеттена и еще ряда локаций, рил эстейт маркет растет.8. Одна из самых эффективных моделей государственного управления.Чем может похвастаться Украина?

Это все то, что вам хотят вдолбить в голову дармоеды, которые хотят жить за ваш счет!1. Да, дармоеды много потребляют и пускают много пыли в глаза, но если они перестанут потреблять за ваш счет, вас, конечно, может поразить Стокгольмский синдром (а кто ж мне теперь фантиков даст в обмен на мой труд или на мои реальные ценности?), но будут уже другие фантики от тех же проходимцев или те же, но обесцененные в разы, от которых вы и сами откажетесь и обменяете свой труд и ценности на что-то реально полезное (другие реальные ценности или чей-то труд). А накопления в долларах обесценятся. Да, первое время будет тяжело как любому ограбленному человеку, но увы, чудес не бывает.2. Эта резервность держится только на доверии (которое пока есть, но иссякает из-за бешеного печатного станка, рост денежной массы почти на треть за последние менее чем полгода - это ни что иное как злоупотребление доверием и попытка решить свои проблемы за ваш счет!) либо же на принуждении других центробанков покупать эти фантики, но и это не спасет, так как другие центробанки, напичканные этими фантиками, тоже начнут банкротиться.А как с золотым стандартом всех кинули? И опять кинут и с долгом, и с долларом, и с фондой!3. Армия? А иранцы обстреляли их базы в начале года и не получили ответ! Все, я считаю, с этого момента и армия уже совсем не торт. Да и армия может защитить от нападения, но спасти рушащуюся экономику - вряд ли.4. Каким еще самим себе? Треть долга иностранным центробанкам, остальное мутное. И проблема в том, что дальше надо занимать все больше и больше по экспоненте, а не у кого, кроме печатного станка. Таких денег в мире просто нет, сколько им надо! Рост гос. долга вдвое к ВВП за последние 12 лет при том, что раньше он был примерно в одних пределах к ВВП десятилетиями - это серьезно. А в последние полгода, вообще, в разнос.5. Американское правительство? Они очень мало дают в долг, только копейки и не сами, а под свои гарантии. Они только берут! Это главный должник, а не кредитор!6. Мексика? Та да, силища.7. Так а я о чем, растет из-за бешеного печатного станка. Все будет расти, даже трэш. Это начало гиперинфляции! У нас в начале 90-х недвижимость в купонах подорожала в сотни тысяч раз! Так что им еще дорожать и дорожать.8. Та, видим, негры лупасят и грабят людей, а полиции нет. Эффективно, аж дальше некуда.