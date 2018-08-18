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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 27 сер, 2020 22:37
rjkz написав:
Кризис, с вероятностью перехода в апокалипсис уже идет полным ходом и только слепой или ангажированный его не видет или не хочет видеть.
Кроме продажи недвиги были еще варианты, которые можно и нужно было предпринять на пороге кризиса. Я предпринял. К теме ветки отношения не имеет. Теперь буду смотреть или правильно сделал.
Почему вы считаете, что кризис придет тогда, когда его все ждут. С каждого утюга слышно про кризис и апокалипсис.
Не, если конечно вы как хббгав будете изо дня в день на протяжении 10 лет ждать кризис, то несомненно вы его дождётесь. Но когда всё очевидно всем, даже чистильщику обуви, то что то явно не так..
Не?
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Додано: Чет 27 сер, 2020 22:37
rjkz написав:
Чем может похвастаться Украина?
Дефицитом предложения на КРЖН
PS: welcome to the club, вы теперь тоже - враг народа)
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Додано: Чет 27 сер, 2020 22:43
moldashavanin написав:
посмотреть как пройдет отопительный сезон . Не может ТЕЦ вечно греть воздух и годами не вкладывать в ремонт труб .
Вы как хббгав, тот ждёт падение доллара, а вы каждый год падения ТЭЦ. Вас кроме труб ничего не смущает в целом.
ПС
Покупайте квартиры в комплексах со своими котельными. Бейте на опережение
Fuck yeah
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Додано: Чет 27 сер, 2020 22:48
hxbbgaf написав:
Мало чем. Поэтому тарим платину, серебро и золото. Вы уже знаете, что я посоветую.
Кстати золото ну очень высоко забралось, аж интересно чем закончится.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 23:18
hume написав: hxbbgaf написав:
Мало чем. Поэтому тарим платину, серебро и золото. Вы уже знаете, что я посоветую.
Кстати золото ну очень высоко забралось, аж интересно чем закончится.
Высоко? Высоко забралась американская фонда, а не золото! Вот там интересно, чем закончится.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 23:21
hxbbgaf написав:
Мало чем. Поэтому тарим платину, серебро и золото. Вы уже знаете, что я посоветую.
а есть тут хоть один лендлорд, кто всерьез рассматривает продажу бетонометров и покупку на эти деньги золота/серебра/биткоина?
Я даже не слышал о таких.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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Додано: Чет 27 сер, 2020 23:22
hxbbgaf написав: hume написав: hxbbgaf написав:
Мало чем. Поэтому тарим платину, серебро и золото. Вы уже знаете, что я посоветую.
Кстати золото ну очень высоко забралось, аж интересно чем закончится.
Высоко? Высоко забралась американская фонда, а не золото! Вот там интересно, чем закончится.
как и КРЖН: только вверх. вопреки всем и всему.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Чет 27 сер, 2020 23:27
hxbbgaf написав: hume написав: hxbbgaf написав:
Мало чем. Поэтому тарим платину, серебро и золото. Вы уже знаете, что я посоветую.
Кстати золото ну очень высоко забралось, аж интересно чем закончится.
Высоко? Высоко забралась американская фонда, а не золото! Вот там интересно, чем закончится.
Там все привыкли уже к регулярном обновлению хаёв. А вот с золотом ситуация совершенно другая. Как то бодро болтающийся как в проруби актив прибавил 50% за короткий промежуток времени.
Востаннє редагувалось hume
в Чет 27 сер, 2020 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 23:31
investorkiev написав: hxbbgaf написав:
Мало чем. Поэтому тарим платину, серебро и золото. Вы уже знаете, что я посоветую.
а есть тут хоть один лендлорд, кто всерьез рассматривает продажу бетонометров и покупку на эти деньги золота/серебра/биткоина?
Я даже не слышал о таких.
Покупку золота в таких объёмах может сделать только какой нибудь коррупционер судья. Типа засевальшика, или который в стеклянной банке закапывает на огороде деньги.
Кстати у меня сотрудник со старой работы монеты коллекционировал. Но там какой то порядок ценообразования странный. А на небольших слитках маржа странная, правда это давно было.
В этой стране даже металл нормально не продашь
Востаннє редагувалось hume
в Чет 27 сер, 2020 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 23:32
investorkiev написав:
Я даже не слышал о таких.
Наркоман не может спрыгнуть с иглы. Даже когда уже разлагается изнутри.
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