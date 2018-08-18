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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5139514051415142

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 173
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:37

  rjkz написав:Кризис, с вероятностью перехода в апокалипсис уже идет полным ходом и только слепой или ангажированный его не видет или не хочет видеть.
Кроме продажи недвиги были еще варианты, которые можно и нужно было предпринять на пороге кризиса. Я предпринял. К теме ветки отношения не имеет. Теперь буду смотреть или правильно сделал.

Почему вы считаете, что кризис придет тогда, когда его все ждут. С каждого утюга слышно про кризис и апокалипсис.

Не, если конечно вы как хббгав будете изо дня в день на протяжении 10 лет ждать кризис, то несомненно вы его дождётесь. Но когда всё очевидно всем, даже чистильщику обуви, то что то явно не так..
Не?
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:37

  rjkz написав:Чем может похвастаться Украина?


Дефицитом предложения на КРЖН :lol:

PS: welcome to the club, вы теперь тоже - враг народа)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:43

  moldashavanin написав:посмотреть как пройдет отопительный сезон . Не может ТЕЦ вечно греть воздух и годами не вкладывать в ремонт труб .

Вы как хббгав, тот ждёт падение доллара, а вы каждый год падения ТЭЦ. Вас кроме труб ничего не смущает в целом.

ПС
Покупайте квартиры в комплексах со своими котельными. Бейте на опережение :D
Fuck yeah
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:48

  hxbbgaf написав:Мало чем. Поэтому тарим платину, серебро и золото. Вы уже знаете, что я посоветую.

Кстати золото ну очень высоко забралось, аж интересно чем закончится.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:18

  hume написав:
  hxbbgaf написав:Мало чем. Поэтому тарим платину, серебро и золото. Вы уже знаете, что я посоветую.

Кстати золото ну очень высоко забралось, аж интересно чем закончится.

Высоко? Высоко забралась американская фонда, а не золото! Вот там интересно, чем закончится.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:21

  hxbbgaf написав:Мало чем. Поэтому тарим платину, серебро и золото. Вы уже знаете, что я посоветую.


а есть тут хоть один лендлорд, кто всерьез рассматривает продажу бетонометров и покупку на эти деньги золота/серебра/биткоина?
Я даже не слышал о таких.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:22

  hxbbgaf написав:
  hume написав:
  hxbbgaf написав:Мало чем. Поэтому тарим платину, серебро и золото. Вы уже знаете, что я посоветую.

Кстати золото ну очень высоко забралось, аж интересно чем закончится.

Высоко? Высоко забралась американская фонда, а не золото! Вот там интересно, чем закончится.


как и КРЖН: только вверх. вопреки всем и всему.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:27

  hxbbgaf написав:
  hume написав:
  hxbbgaf написав:Мало чем. Поэтому тарим платину, серебро и золото. Вы уже знаете, что я посоветую.

Кстати золото ну очень высоко забралось, аж интересно чем закончится.

Высоко? Высоко забралась американская фонда, а не золото! Вот там интересно, чем закончится.

Там все привыкли уже к регулярном обновлению хаёв. А вот с золотом ситуация совершенно другая. Как то бодро болтающийся как в проруби актив прибавил 50% за короткий промежуток времени.
Востаннє редагувалось hume в Чет 27 сер, 2020 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:31

  investorkiev написав:
  hxbbgaf написав:Мало чем. Поэтому тарим платину, серебро и золото. Вы уже знаете, что я посоветую.


а есть тут хоть один лендлорд, кто всерьез рассматривает продажу бетонометров и покупку на эти деньги золота/серебра/биткоина?
Я даже не слышал о таких.

Покупку золота в таких объёмах может сделать только какой нибудь коррупционер судья. Типа засевальшика, или который в стеклянной банке закапывает на огороде деньги.

Кстати у меня сотрудник со старой работы монеты коллекционировал. Но там какой то порядок ценообразования странный. А на небольших слитках маржа странная, правда это давно было.

В этой стране даже металл нормально не продашь
Востаннє редагувалось hume в Чет 27 сер, 2020 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Я даже не слышал о таких.

Наркоман не может спрыгнуть с иглы. Даже когда уже разлагается изнутри.
Hotab
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