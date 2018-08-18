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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5140514151425143

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 173
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:38

  hume написав:Покупку золота в таких объёмах может сделать только какой нибудь коррупционер судья. Типа засевальшика, или который в стеклянной банке закапывает на огороде деньги.


Процесс покупки беспоставочного золота легче процесса покупки первички. Мне кажется, что о сложностях здесь разглагольствуют сами же бетоно-коммерсанты.

А инвестирование в электронные активы - сильно менее обсуждаемо на форумах, поскольку на порядок более приватно.

Нет ни открытых реестров, ни соседей, ни консьержей, ни арендаторов. В худшем случае - 1 брокер, в лучшем - платформа...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я боюсь что инвесторов в электронные активы ждут большие испытания в ближайшем будущем. Как-то уж слишком сказочно хорошо для них все складывается: миллиарды из воздуха и так стремительно, что уши закладывает. И это все на фоне всеобщего типа ПЦа. Таким образом: либо ПЦа на самом деле нет, либо надулся мегапузырь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:23

  airmax78 написав:Я боюсь что инвесторов в электронные активы ждут большие испытания в ближайшем будущем. Как-то уж слишком сказочно хорошо для них все складывается: миллиарды из воздуха и так стремительно, что уши закладывает. И это все на фоне всеобщего типа ПЦа. Таким образом: либо ПЦа на самом деле нет, либо надулся мегапузырь.


Я ж не об инвестиционной стратегии, а об инструментах.

PS: а ппц и сам ожидаю. Похоже, что нечто W-подобное таки будем рисовать...
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  #<1 ... 5140514151425143
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