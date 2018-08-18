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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5140514151425143

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 173
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:38

  hume написав:Покупку золота в таких объёмах может сделать только какой нибудь коррупционер судья. Типа засевальшика, или который в стеклянной банке закапывает на огороде деньги.


Процесс покупки беспоставочного золота легче процесса покупки первички. Мне кажется, что о сложностях здесь разглагольствуют сами же бетоно-коммерсанты.

А инвестирование в электронные активы - сильно менее обсуждаемо на форумах, поскольку на порядок более приватно.

Нет ни открытых реестров, ни соседей, ни консьержей, ни арендаторов. В худшем случае - 1 брокер, в лучшем - платформа...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я боюсь что инвесторов в электронные активы ждут большие испытания в ближайшем будущем. Как-то уж слишком сказочно хорошо для них все складывается: миллиарды из воздуха и так стремительно, что уши закладывает. И это все на фоне всеобщего типа ПЦа. Таким образом: либо ПЦа на самом деле нет, либо надулся мегапузырь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:23

  airmax78 написав:Я боюсь что инвесторов в электронные активы ждут большие испытания в ближайшем будущем. Как-то уж слишком сказочно хорошо для них все складывается: миллиарды из воздуха и так стремительно, что уши закладывает. И это все на фоне всеобщего типа ПЦа. Таким образом: либо ПЦа на самом деле нет, либо надулся мегапузырь.


Я ж не об инвестиционной стратегии, а об инструментах.

PS: а ппц и сам ожидаю. Похоже, что нечто W-подобное таки будем рисовать...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 03:50

  hume написав:Почему вы считаете, что кризис придет тогда, когда его все ждут. С каждого утюга слышно про кризис и апокалипсис.

Не, если конечно вы как хббгав будете изо дня в день на протяжении 10 лет ждать кризис, то несомненно вы его дождётесь. Но когда всё очевидно всем, даже чистильщику обуви, то что то явно не так..
Не?


Я был уверен в приходе кризиса еще несколько лет назад, ждал его, писал на форуме (на ветке про аренду) об этом (и Вы это наверняка помните), делал вещи которые считал разумными и не делал те, которые не разумны. Мне надо было подождать начало кризиса и возвестить об этом миру? Может мне не давали покоя лавры Рубини? :lol:
Мне писали, что я идиот и нас ждет второй 2007 год.
Пока я ни на секунду не пожалел ни о том, что сделал ни о том что не сделал.
Некоторые вещи я сделал компромиссно - вместо того, чтобы зафиксить убыток по венику в ххххх баксов, я сделал там ремонт в стиле, который Вам импонирует и сдал с доходностью %%%10 годовых от текущей цены с расчетом на то, что рано или поздно цифра аренда+продажа будет сопоставима с цифрой пройопа. Большие надежды на появление метро в 600 метрах от дома.
Насчет остальных объектов у меня либо планы некоммерческого использования через определенное время либо ограничения семейного плана.
Насчет "самой удачной" инвестиции в 2015 году - да, это было-бы возможно, не будь инвестиций начала 00-х. Они в среднем имеют Х8 на данный момент, АППС в аренде все вернул несколько лет назад помимо примерно 8-кратной текущей цены. То есть, сейчас движемся к 10Х (или уже пришли - не знаю, перестал давно считать и следить за текущей ценой.
Мне импонирует позиция Влада касательно уже имеющегося бетона.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 04:02

  zРадио написав:
  rjkz написав:Чем может похвастаться Украина?


Дефицитом предложения на КРЖН :lol:

PS: welcome to the club, вы теперь тоже - враг народа)


Я никому не враг. Просто считаю, что некоторым на форуме не хватает масштабирования картины мира. Вы как-раз многие вещи правильно понимаете. Кому-то все хорошо - бетон локально растет и разметается, кому-то душу греет, что кабачки на грядке ур** и самогонка удалась. А кто-то видит что на это все надвигается ППЦ.
Меня больно долбанул кризис 2008 года, 2014 я встретил подготовленным оптимально для тех условий которые были. Нынешний - не знаю, вроде все сделал правильно, посмотрим.
Причем, в отличии от обвалистов, мантрящих на ППЦ чтобы купить на дне, я-бы мантрил на дорожай, чтобы слить на пике, хоть и не к спеху. Но пишу то, что вижу. Писать, что на улице снег, когда за окном жара и зимой снега вряд-ли дождемся из-за глобального потепления, потому что купил снегоход?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 04:08

  hume написав:
  moldashavanin написав:посмотреть как пройдет отопительный сезон . Не может ТЕЦ вечно греть воздух и годами не вкладывать в ремонт труб .

Вы как хббгав, тот ждёт падение доллара, а вы каждый год падения ТЭЦ. Вас кроме труб ничего не смущает в целом.

ПС
Покупайте квартиры в комплексах со своими котельными. Бейте на опережение :D
Fuck yeah


На венике прошлой зимой арендаторы ни разу нее включали отопление, платили только за отопление МОПов (ну очень модных :lol: ). Это при 2-х огромных окнах, потолках 3,3 и однокамерных пакетах. Я давно уже дома не включаю отопление (хотя и плачУ - вертикальная разводка :mrgreen: ), лет эдак 10, если не больше . Каждая следующая зима будет все теплее и теплее. Скоро зимой начнем кондеры включать.
rjkz
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