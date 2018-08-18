Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Я боюсь что инвесторов в электронные активы ждут большие испытания в ближайшем будущем. Как-то уж слишком сказочно хорошо для них все складывается: миллиарды из воздуха и так стремительно, что уши закладывает. И это все на фоне всеобщего типа ПЦа. Таким образом: либо ПЦа на самом деле нет, либо надулся мегапузырь.
airmax78 написав:Я боюсь что инвесторов в электронные активы ждут большие испытания в ближайшем будущем. Как-то уж слишком сказочно хорошо для них все складывается: миллиарды из воздуха и так стремительно, что уши закладывает. И это все на фоне всеобщего типа ПЦа. Таким образом: либо ПЦа на самом деле нет, либо надулся мегапузырь.
Я ж не об инвестиционной стратегии, а об инструментах.
PS: а ппц и сам ожидаю. Похоже, что нечто W-подобное таки будем рисовать...
hume написав:Почему вы считаете, что кризис придет тогда, когда его все ждут. С каждого утюга слышно про кризис и апокалипсис.
Не, если конечно вы как хббгав будете изо дня в день на протяжении 10 лет ждать кризис, то несомненно вы его дождётесь. Но когда всё очевидно всем, даже чистильщику обуви, то что то явно не так.. Не?
Я был уверен в приходе кризиса еще несколько лет назад, ждал его, писал на форуме (на ветке про аренду) об этом (и Вы это наверняка помните), делал вещи которые считал разумными и не делал те, которые не разумны. Мне надо было подождать начало кризиса и возвестить об этом миру? Может мне не давали покоя лавры Рубини? Мне писали, что я идиот и нас ждет второй 2007 год. Пока я ни на секунду не пожалел ни о том, что сделал ни о том что не сделал. Некоторые вещи я сделал компромиссно - вместо того, чтобы зафиксить убыток по венику в ххххх баксов, я сделал там ремонт в стиле, который Вам импонирует и сдал с доходностью %%%10 годовых от текущей цены с расчетом на то, что рано или поздно цифра аренда+продажа будет сопоставима с цифрой пройопа. Большие надежды на появление метро в 600 метрах от дома. Насчет остальных объектов у меня либо планы некоммерческого использования через определенное время либо ограничения семейного плана. Насчет "самой удачной" инвестиции в 2015 году - да, это было-бы возможно, не будь инвестиций начала 00-х. Они в среднем имеют Х8 на данный момент, АППС в аренде все вернул несколько лет назад помимо примерно 8-кратной текущей цены. То есть, сейчас движемся к 10Х (или уже пришли - не знаю, перестал давно считать и следить за текущей ценой. Мне импонирует позиция Влада касательно уже имеющегося бетона.
PS: welcome to the club, вы теперь тоже - враг народа)
Я никому не враг. Просто считаю, что некоторым на форуме не хватает масштабирования картины мира. Вы как-раз многие вещи правильно понимаете. Кому-то все хорошо - бетон локально растет и разметается, кому-то душу греет, что кабачки на грядке ур** и самогонка удалась. А кто-то видит что на это все надвигается ППЦ. Меня больно долбанул кризис 2008 года, 2014 я встретил подготовленным оптимально для тех условий которые были. Нынешний - не знаю, вроде все сделал правильно, посмотрим. Причем, в отличии от обвалистов, мантрящих на ППЦ чтобы купить на дне, я-бы мантрил на дорожай, чтобы слить на пике, хоть и не к спеху. Но пишу то, что вижу. Писать, что на улице снег, когда за окном жара и зимой снега вряд-ли дождемся из-за глобального потепления, потому что купил снегоход?
moldashavanin написав:посмотреть как пройдет отопительный сезон . Не может ТЕЦ вечно греть воздух и годами не вкладывать в ремонт труб .
Вы как хббгав, тот ждёт падение доллара, а вы каждый год падения ТЭЦ. Вас кроме труб ничего не смущает в целом.
ПС Покупайте квартиры в комплексах со своими котельными. Бейте на опережение Fuck yeah
На венике прошлой зимой арендаторы ни разу нее включали отопление, платили только за отопление МОПов (ну очень модных ). Это при 2-х огромных окнах, потолках 3,3 и однокамерных пакетах. Я давно уже дома не включаю отопление (хотя и плачУ - вертикальная разводка ), лет эдак 10, если не больше . Каждая следующая зима будет все теплее и теплее. Скоро зимой начнем кондеры включать.
hxbbgaf написав:Мало чем. Поэтому тарим платину, серебро и золото. Вы уже знаете, что я посоветую.
Кстати золото ну очень высоко забралось, аж интересно чем закончится.
Потому что никто не может ни однозначный сценарий развития кризиса определить ни его сроков. При этом, огромные эмиссии бабок тоже куда-то девать надо и сворачивание бизнесов по всему миру привело к отсутствию необходимости держать оборотные средства в деньгах.