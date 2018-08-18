Додано: П'ят 28 сер, 2020 03:50

hume написав: Почему вы считаете, что кризис придет тогда, когда его все ждут. С каждого утюга слышно про кризис и апокалипсис.



Не, если конечно вы как хббгав будете изо дня в день на протяжении 10 лет ждать кризис, то несомненно вы его дождётесь. Но когда всё очевидно всем, даже чистильщику обуви, то что то явно не так..

Не? Почему вы считаете, что кризис придет тогда, когда его все ждут. С каждого утюга слышно про кризис и апокалипсис.Не, если конечно вы как хббгав будете изо дня в день на протяжении 10 лет ждать кризис, то несомненно вы его дождётесь. Но когда всё очевидно всем, даже чистильщику обуви, то что то явно не так..Не?

Я был уверен в приходе кризиса еще несколько лет назад, ждал его, писал на форуме (на ветке про аренду) об этом (и Вы это наверняка помните), делал вещи которые считал разумными и не делал те, которые не разумны. Мне надо было подождать начало кризиса и возвестить об этом миру? Может мне не давали покоя лавры Рубини?Мне писали, что я идиот и нас ждет второй 2007 год.Пока я ни на секунду не пожалел ни о том, что сделал ни о том что не сделал.Некоторые вещи я сделал компромиссно - вместо того, чтобы зафиксить убыток по венику в ххххх баксов, я сделал там ремонт в стиле, который Вам импонирует и сдал с доходностью %%%10 годовых от текущей цены с расчетом на то, что рано или поздно цифра аренда+продажа будет сопоставима с цифрой пройопа. Большие надежды на появление метро в 600 метрах от дома.Насчет остальных объектов у меня либо планы некоммерческого использования через определенное время либо ограничения семейного плана.Насчет "самой удачной" инвестиции в 2015 году - да, это было-бы возможно, не будь инвестиций начала 00-х. Они в среднем имеют Х8 на данный момент, АППС в аренде все вернул несколько лет назад помимо примерно 8-кратной текущей цены. То есть, сейчас движемся к 10Х (или уже пришли - не знаю, перестал давно считать и следить за текущей ценой.Мне импонирует позиция Влада касательно уже имеющегося бетона.