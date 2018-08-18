Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
PS: welcome to the club, вы теперь тоже - враг народа)
Я никому не враг. Просто считаю, что некоторым на форуме не хватает масштабирования картины мира. Вы как-раз многие вещи правильно понимаете. Кому-то все хорошо - бетон локально растет и разметается, кому-то душу греет, что кабачки на грядке ур** и самогонка удалась. А кто-то видит что на это все надвигается ППЦ. Меня больно долбанул кризис 2008 года, 2014 я встретил подготовленным оптимально для тех условий которые были. Нынешний - не знаю, вроде все сделал правильно, посмотрим. Причем, в отличии от обвалистов, мантрящих на ППЦ чтобы купить на дне, я-бы мантрил на дорожай, чтобы слить на пике, хоть и не к спеху. Но пишу то, что вижу. Писать, что на улице снег, когда за окном жара и зимой снега вряд-ли дождемся из-за глобального потепления, потому что купил снегоход?
moldashavanin написав:посмотреть как пройдет отопительный сезон . Не может ТЕЦ вечно греть воздух и годами не вкладывать в ремонт труб .
Вы как хббгав, тот ждёт падение доллара, а вы каждый год падения ТЭЦ. Вас кроме труб ничего не смущает в целом.
ПС Покупайте квартиры в комплексах со своими котельными. Бейте на опережение Fuck yeah
На венике прошлой зимой арендаторы ни разу нее включали отопление, платили только за отопление МОПов (ну очень модных ). Это при 2-х огромных окнах, потолках 3,3 и однокамерных пакетах. Я давно уже дома не включаю отопление (хотя и плачУ - вертикальная разводка ), лет эдак 10, если не больше . Каждая следующая зима будет все теплее и теплее. Скоро зимой начнем кондеры включать.
hxbbgaf написав:Мало чем. Поэтому тарим платину, серебро и золото. Вы уже знаете, что я посоветую.
Кстати золото ну очень высоко забралось, аж интересно чем закончится.
Потому что никто не может ни однозначный сценарий развития кризиса определить ни его сроков. При этом, огромные эмиссии бабок тоже куда-то девать надо и сворачивание бизнесов по всему миру привело к отсутствию необходимости держать оборотные средства в деньгах.
rjkz написав:[ Я был уверен в приходе кризиса еще несколько лет назад, ждал его, писал на форуме (а.
Если бы я так был уверен, то устроил распродажу активов
Вот Влад расписал почему это не всегда имеет смысл. Я расписал почему Я это не делал и не делаю. Делать распродажу активов надо было в 2008 году. Я тогда не продал АППС, хотя мне навязывали деньги (14+)Х входа, а вместо этого купил веник. Мегапройоп. Ну хотя-бы на своих ошибках надо учиться.
airmax78 написав:Я боюсь что инвесторов в электронные активы ждут большие испытания в ближайшем будущем...
100%. Электронное(бумажное) золото пройдено миром 100500 раз - один из последних примеров Венесуэла, решившая доверить джентельменам из Британии свои слитки. Надо быть стойким, настойчивым и иметь набор выживальца на все времена: пару килограмм золота; пару бойниц на нижних этажах - панорама не приветствуется, может фугас залететь; автоматическое стрелковое оружие, лучше пулемет и патроны; запас воды и еды на несколько месяцев. Дабы всем угодить, включил золото, оружие и бетон. Ффух, осталось поставить смайлик!
PS: welcome to the club, вы теперь тоже - враг народа)
Я никому не враг. Просто считаю, что некоторым на форуме не хватает масштабирования картины мира. Вы как-раз многие вещи правильно понимаете. Кому-то все хорошо - бетон локально растет и разметается, кому-то душу греет, что кабачки на грядке ур** и самогонка удалась. А кто-то видит что на это все надвигается ППЦ. Меня больно долбанул кризис 2008 года, 2014 я встретил подготовленным оптимально для тех условий которые были. Нынешний - не знаю, вроде все сделал правильно, посмотрим. Причем, в отличии от обвалистов, мантрящих на ППЦ чтобы купить на дне, я-бы мантрил на дорожай, чтобы слить на пике, хоть и не к спеху. Но пишу то, что вижу. Писать, что на улице снег, когда за окном жара и зимой снега вряд-ли дождемся из-за глобального потепления, потому что купил снегоход?
rjkz написав:[ Я был уверен в приходе кризиса еще несколько лет назад, ждал его, писал на форуме (а.
Если бы я так был уверен, то устроил распродажу активов
Вот Влад расписал почему это не всегда имеет смысл. Я расписал почему Я это не делал и не делаю. Делать распродажу активов надо было в 2008 году. Я тогда не продал АППС, хотя мне навязывали деньги (14+)Х входа, а вместо этого купил веник. Мегапройоп. Ну хотя-бы на своих ошибках надо учиться.
А где ж находится этот бетонный БитКоэн шо сделал 14 концов не напрягаясь за 8 лет? И почем входили? У нас новострой от ЮМЗ в то время 875грн/м стоил по курсу 5,45. Прицентралье(возле центральной проходной завода почти) можно сказать и вроде даже монолит,хотя не уверен