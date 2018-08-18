|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:53
rjkz написав: hume написав: moldashavanin написав:
посмотреть как пройдет отопительный сезон . Не может ТЕЦ вечно греть воздух и годами не вкладывать в ремонт труб .
Вы как хббгав, тот ждёт падение доллара, а вы каждый год падения ТЭЦ. Вас кроме труб ничего не смущает в целом.
ПС
Покупайте квартиры в комплексах со своими котельными. Бейте на опережение
Fuck yeah
На венике прошлой зимой арендаторы ни разу нее включали отопление, платили только за отопление МОПов (ну очень модных
). Это при 2-х огромных окнах, потолках 3,3 и однокамерных пакетах. Я давно уже дома не включаю отопление (хотя и плачУ - вертикальная разводка
), лет эдак 10, если не больше . Каждая следующая зима будет все теплее и теплее. Скоро зимой начнем кондеры включать.
Простите провинциала,категорически не понимаю где этот Веник и что там за станция метро, но где тоже находится эта прелесть(улица) с потолками на 10см больше чем у меня и сколько вы за метр там тогда отвалили?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1783
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:39
барабашов веник(он же виноградарь) - север правого берега. где там потолки 3.3 мне и самому интересно
-
plugatyrev
-
-
- Повідомлень: 429
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19053
|3149463
|
Чет 27 сер, 2020 22:23
hume
|
|471
|202942
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|15325
|
|