Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
moldashavanin написав:посмотреть как пройдет отопительный сезон . Не может ТЕЦ вечно греть воздух и годами не вкладывать в ремонт труб .
Вы как хббгав, тот ждёт падение доллара, а вы каждый год падения ТЭЦ. Вас кроме труб ничего не смущает в целом.
ПС Покупайте квартиры в комплексах со своими котельными. Бейте на опережение Fuck yeah
На венике прошлой зимой арендаторы ни разу нее включали отопление, платили только за отопление МОПов (ну очень модных ). Это при 2-х огромных окнах, потолках 3,3 и однокамерных пакетах. Я давно уже дома не включаю отопление (хотя и плачУ - вертикальная разводка ), лет эдак 10, если не больше . Каждая следующая зима будет все теплее и теплее. Скоро зимой начнем кондеры включать.
Простите провинциала,категорически не понимаю где этот Веник и что там за станция метро, но где тоже находится эта прелесть(улица) с потолками на 10см больше чем у меня и сколько вы за метр там тогда отвалили?
А что у нас с офисной недвижимостью? В Америке офис мёртв. Ушёл в историю. 90% комапний сказали, что на удалёнке их производительность как минимум не снизилась. Пипл резко начал закупать и устанавливать домашние офис-студии на бек-ярде. На работу так на работу. Всё серьёзно.
The office is dead. Get yourself a backyard shed
As working from home turns into a semi-permanent situation for many, the search is on for private workspace. Some people have opted to take over a bedroom or basement to set up their new home office. But others are heading to the backyard.
ЗЫ Кстати, в подмосковье тоже необычный несезонный всплеск на загороднее жильё. Наша квартирная и офисная парадигмы меняются на наших глазах. Продавайте ваши однухи в муравейниках и покупайте коттеджи под Киевом. Ну или просто добротную хату в селе.
Libo написав:А что у нас с офисной недвижимостью? В Америке офис мёртв. Ушёл в историю. 90% комапний сказали, что на удалёнке их производительность как минимум не снизилась. Пипл резко начал закупать и устанавливать домашние офис-студии на бек-ярде. На работу так на работу. Всё серьёзно.
The office is dead. Get yourself a backyard shed
As working from home turns into a semi-permanent situation for many, the search is on for private workspace. Some people have opted to take over a bedroom or basement to set up their new home office. But others are heading to the backyard.
ЗЫ Кстати, в подмосковье тоже необычный несезонный всплеск на загороднее жильё. Наша квартирная и офисная парадигмы меняются на наших глазах. Продавайте ваши однухи в муравейниках и покупайте коттеджи под Киевом. Ну или просто добротную хату в селе.
hume написав:Если бы я так был уверен, то устроил распродажу активов
Вот Влад расписал почему это не всегда имеет смысл. Я расписал почему Я это не делал и не делаю. Делать распродажу активов надо было в 2008 году. Я тогда не продал АППС, хотя мне навязывали деньги (14+)Х входа, а вместо этого купил веник. Мегапройоп. Ну хотя-бы на своих ошибках надо учиться.
А где ж находится этот бетонный БитКоэн шо сделал 14 концов не напрягаясь за 8 лет? И почем входили? У нас новострой от ЮМЗ в то время 875грн/м стоил по курсу 5,45. Прицентралье(возле центральной проходной завода почти) можно сказать и вроде даже монолит,хотя не уверен
В Киеве находится. Влез в последний вагон уходящего поезда в начале 2001. в 2008 стол 14+цен входа (мне предлагали), сейчас где-то 8.
Ценности и образ жизни в нашем золотом миллиарде одинаковы. Где-то раньше, где-то позже. Если американец придумал джинсы, значит рано или поздно их оденет весь миллиард. Джинсы носишь, колу пьешь, бургерами закусываешь? Отож. И скоро тоже выедешь в село, постороишь там вместо/около свинарника офисную халабуду и будешь оттуда клёпать нам на клаве. В городе останутся плебс и лузеры.
Ценности и образ жизни в нашем золотом миллиарде одинаковы. Где-то раньше, где-то позже. Если американец придумал джинсы, значит рано или поздно их оденет весь миллиард. Джинсы носишь, колу пьешь, бургерами закусываешь? Отож. И скоро тоже выедешь в село, постороишь там вместо/около свинарника офисную халабуду и будешь оттуда клёпать нам на клаве. В городе останутся плебс и лузеры.
Врачи где будут принимать? В свинарнике или в коровнике?
Ценности и образ жизни в нашем золотом миллиарде одинаковы. Где-то раньше, где-то позже. Если американец придумал джинсы, значит рано или поздно их оденет весь миллиард. Джинсы носишь, колу пьешь, бургерами закусываешь? Отож. И скоро тоже выедешь в село, постороишь там вместо/около свинарника офисную халабуду и будешь оттуда клёпать нам на клаве. В городе останутся плебс и лузеры.
Врачи где будут принимать? В свинарнике или в коровнике?
В райцентрах,РАЙбольницы
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня