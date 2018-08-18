RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5141514251435144>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 173
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:53

  rjkz написав:
  hume написав:
  moldashavanin написав:посмотреть как пройдет отопительный сезон . Не может ТЕЦ вечно греть воздух и годами не вкладывать в ремонт труб .

Вы как хббгав, тот ждёт падение доллара, а вы каждый год падения ТЭЦ. Вас кроме труб ничего не смущает в целом.

ПС
Покупайте квартиры в комплексах со своими котельными. Бейте на опережение :D
Fuck yeah


На венике прошлой зимой арендаторы ни разу нее включали отопление, платили только за отопление МОПов (ну очень модных :lol: ). Это при 2-х огромных окнах, потолках 3,3 и однокамерных пакетах. Я давно уже дома не включаю отопление (хотя и плачУ - вертикальная разводка :mrgreen: ), лет эдак 10, если не больше . Каждая следующая зима будет все теплее и теплее. Скоро зимой начнем кондеры включать.

Простите провинциала,категорически не понимаю где этот Веник и что там за станция метро, но где тоже находится эта прелесть(улица) с потолками на 10см больше чем у меня и сколько вы за метр там тогда отвалили?
барабашов
 
Повідомлень: 1784
З нами з: 16.06.15
Подякував: 176 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:39

барабашов веник(он же виноградарь) - север правого берега. где там потолки 3.3 мне и самому интересно
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 429
З нами з: 09.11.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:01

А что у нас с офисной недвижимостью?
В Америке офис мёртв. Ушёл в историю. 90% комапний сказали, что на удалёнке их производительность как минимум не снизилась. Пипл резко начал закупать и устанавливать домашние офис-студии на бек-ярде. На работу так на работу. Всё серьёзно.

The office is dead. Get yourself a backyard shed

As working from home turns into a semi-permanent situation for many, the search is on for private workspace. Some people have opted to take over a bedroom or basement to set up their new home office. But others are heading to the backyard.

https://edition.cnn.com/2020/08/26/succ ... index.html


ЗЫ Кстати, в подмосковье тоже необычный несезонный всплеск на загороднее жильё.
Наша квартирная и офисная парадигмы меняются на наших глазах. Продавайте ваши однухи в муравейниках и покупайте коттеджи под Киевом. Ну или просто добротную хату в селе.
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8367
З нами з: 14.11.11
Подякував: 350 раз.
Подякували: 4040 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:22

  Libo написав:А что у нас с офисной недвижимостью?
В Америке офис мёртв. Ушёл в историю. 90% комапний сказали, что на удалёнке их производительность как минимум не снизилась. Пипл резко начал закупать и устанавливать домашние офис-студии на бек-ярде. На работу так на работу. Всё серьёзно.

The office is dead. Get yourself a backyard shed

As working from home turns into a semi-permanent situation for many, the search is on for private workspace. Some people have opted to take over a bedroom or basement to set up their new home office. But others are heading to the backyard.

https://edition.cnn.com/2020/08/26/succ ... index.html


ЗЫ Кстати, в подмосковье тоже необычный несезонный всплеск на загороднее жильё.
Наша квартирная и офисная парадигмы меняются на наших глазах. Продавайте ваши однухи в муравейниках и покупайте коттеджи под Киевом. Ну или просто добротную хату в селе.
8) 8) 8)

ти не путай субурбію із чигирями
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21254
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1158 раз.
Подякували: 1538 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:29

  барабашов написав:
  rjkz написав:
  hume написав:Если бы я так был уверен, то устроил распродажу активов :D


Вот Влад расписал почему это не всегда имеет смысл.
Я расписал почему Я это не делал и не делаю.
Делать распродажу активов надо было в 2008 году. Я тогда не продал АППС, хотя мне навязывали деньги (14+)Х входа, а вместо этого купил веник. Мегапройоп. Ну хотя-бы на своих ошибках надо учиться.

А где ж находится этот бетонный БитКоэн шо сделал 14 концов не напрягаясь за 8 лет?
И почем входили? У нас новострой от ЮМЗ в то время 875грн/м стоил по курсу 5,45. Прицентралье(возле центральной проходной завода почти) можно сказать и вроде даже монолит,хотя не уверен


В Киеве находится.
Влез в последний вагон уходящего поезда в начале 2001.
в 2008 стол 14+цен входа (мне предлагали), сейчас где-то 8.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11209
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5103 раз.
Подякували: 2646 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:43

Экономика строительной отрасти в 1-м полугодии ухудшилась. Прибыль снизилась на 27%, инвестиции снизились на 23%, убытки выросли на 18%. 30% всех предприятий отрасти - убыточные (рост на 5 п.п.).

(млн грн)
Зображення

В целом по экономике и секторам тут:
Валютный рынок в контексте ДС

sequence, вам должно быть интересно
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7265
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 2932 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:46

  flyman написав:ти не путай субурбію із чигирями


Ценности и образ жизни в нашем золотом миллиарде одинаковы. :idea: Где-то раньше, где-то позже.
Если американец придумал джинсы, значит рано или поздно их оденет весь миллиард.
8) Джинсы носишь, колу пьешь, бургерами закусываешь? Отож. И скоро тоже выедешь в село, постороишь там вместо/около свинарника офисную халабуду и будешь оттуда клёпать нам на клаве. :lol: В городе останутся плебс и лузеры. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8367
З нами з: 14.11.11
Подякував: 350 раз.
Подякували: 4040 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:19

rjkz
Николай, вам тяжело написать почём купили и шо за улица, что этот АППС так удачно(что и сейчас там метр от 2-2,5куе ст0ит) отстроили?
барабашов
 
Повідомлень: 1784
З нами з: 16.06.15
Подякував: 176 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:19

  Libo написав:
  flyman написав:ти не путай субурбію із чигирями


Ценности и образ жизни в нашем золотом миллиарде одинаковы. :idea: Где-то раньше, где-то позже.
Если американец придумал джинсы, значит рано или поздно их оденет весь миллиард.
8) Джинсы носишь, колу пьешь, бургерами закусываешь? Отож. И скоро тоже выедешь в село, постороишь там вместо/около свинарника офисную халабуду и будешь оттуда клёпать нам на клаве. :lol: В городе останутся плебс и лузеры. :?

Врачи где будут принимать? В свинарнике или в коровнике?
airmax78
 
Повідомлень: 35887
З нами з: 25.10.12
Подякував: 882 раз.
Подякували: 4239 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:24

  airmax78 написав:
  Libo написав:
  flyman написав:ти не путай субурбію із чигирями


Ценности и образ жизни в нашем золотом миллиарде одинаковы. :idea: Где-то раньше, где-то позже.
Если американец придумал джинсы, значит рано или поздно их оденет весь миллиард.
8) Джинсы носишь, колу пьешь, бургерами закусываешь? Отож. И скоро тоже выедешь в село, постороишь там вместо/около свинарника офисную халабуду и будешь оттуда клёпать нам на клаве. :lol: В городе останутся плебс и лузеры. :?

Врачи где будут принимать? В свинарнике или в коровнике?

В райцентрах,РАЙбольницы
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4445
З нами з: 03.12.14
Подякував: 590 раз.
Подякували: 748 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5141514251435144>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1904, 1905, 1906
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19054 3149718
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 11:56
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 202950
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15326
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.