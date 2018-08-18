Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Libo написав:А что у нас с офисной недвижимостью? В Америке офис мёртв. Ушёл в историю. 90% комапний сказали, что на удалёнке их производительность как минимум не снизилась. Пипл резко начал закупать и устанавливать домашние офис-студии на бек-ярде. На работу так на работу. Всё серьёзно.
The office is dead. Get yourself a backyard shed
As working from home turns into a semi-permanent situation for many, the search is on for private workspace. Some people have opted to take over a bedroom or basement to set up their new home office. But others are heading to the backyard.
ЗЫ Кстати, в подмосковье тоже необычный несезонный всплеск на загороднее жильё. Наша квартирная и офисная парадигмы меняются на наших глазах. Продавайте ваши однухи в муравейниках и покупайте коттеджи под Киевом. Ну или просто добротную хату в селе.
Тот редкий случай когда наш форумный дурачёк написал что то реальное. 1. В США огромные растояния до работы могут быть и удалёнка для них реальный выход. 2. Под Киевом подорожали дачи примерно на 15-20%
rjkz написав:[ Я был уверен в приходе кризиса еще несколько лет назад, ждал его, писал на форуме (а.
Если бы я так был уверен, то устроил распродажу активов
Вот Влад расписал почему это не всегда имеет смысл. Я расписал почему Я это не делал и не делаю. Делать распродажу активов надо было в 2008 году. Я тогда не продал АППС, хотя мне навязывали деньги (14+)Х входа, а вместо этого купил веник. Мегапройоп. Ну хотя-бы на своих ошибках надо учиться.
и какие выводы сделали? перед кризисом не продавать 100% подешевеющий актив?
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