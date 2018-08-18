Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Libo написав:А что у нас с офисной недвижимостью? В Америке офис мёртв. Ушёл в историю. 90% комапний сказали, что на удалёнке их производительность как минимум не снизилась. Пипл резко начал закупать и устанавливать домашние офис-студии на бек-ярде. На работу так на работу. Всё серьёзно.
The office is dead. Get yourself a backyard shed
As working from home turns into a semi-permanent situation for many, the search is on for private workspace. Some people have opted to take over a bedroom or basement to set up their new home office. But others are heading to the backyard.
ЗЫ Кстати, в подмосковье тоже необычный несезонный всплеск на загороднее жильё. Наша квартирная и офисная парадигмы меняются на наших глазах. Продавайте ваши однухи в муравейниках и покупайте коттеджи под Киевом. Ну или просто добротную хату в селе.
Тот редкий случай когда наш форумный дурачёк написал что то реальное. 1. В США огромные растояния до работы могут быть и удалёнка для них реальный выход. 2. Под Киевом подорожали дачи примерно на 15-20%
rjkz написав:[ Я был уверен в приходе кризиса еще несколько лет назад, ждал его, писал на форуме (а.
Если бы я так был уверен, то устроил распродажу активов
Вот Влад расписал почему это не всегда имеет смысл. Я расписал почему Я это не делал и не делаю. Делать распродажу активов надо было в 2008 году. Я тогда не продал АППС, хотя мне навязывали деньги (14+)Х входа, а вместо этого купил веник. Мегапройоп. Ну хотя-бы на своих ошибках надо учиться.
и какие выводы сделали? перед кризисом не продавать 100% подешевеющий актив?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
zРадио написав:.. sequence, вам должно быть интересно
Спасибо, любопытно, но, признаться ожидаемо - подобная картина за первое полугодие по всему миру и причина общеизвестна. В данной ситуации важен не факт карантинного мирового завала, а динамика выхода из кризиса (который, впрочем еще не закончился, судя по динамике заболевания). В розничной торговле товаров для/после ремонта локальные хаи, вместе с тем по другой отрасли - товары для стройки (жена замдиректора фирмы), все заметно хуже прошлого года и это уже плохой опережающий сигнал для меня.
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 28 сер, 2020 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Libo написав:А что у нас с офисной недвижимостью? В Америке офис мёртв. Ушёл в историю. 90% комапний сказали, что на удалёнке их производительность как минимум не снизилась. Пипл резко начал закупать и устанавливать домашние офис-студии на бек-ярде. На работу так на работу. Всё серьёзно.
The office is dead. Get yourself a backyard shed
As working from home turns into a semi-permanent situation for many, the search is on for private workspace. Some people have opted to take over a bedroom or basement to set up their new home office. But others are heading to the backyard.
ЗЫ Кстати, в подмосковье тоже необычный несезонный всплеск на загороднее жильё. Наша квартирная и офисная парадигмы меняются на наших глазах. Продавайте ваши однухи в муравейниках и покупайте коттеджи под Киевом. Ну или просто добротную хату в селе.
Тот редкий случай когда наш форумный дурачёк написал что то реальное. 1. В США огромные растояния до работы могут быть и удалёнка для них реальный выход. 2. Под Киевом подорожали дачи примерно на 15-20%
И это факт. Пока поймут,что ты дурачек-ты уже майор.Пока решат,что с тобою делать -ты уже полковник.Когда соберутся с тобою что-то сделать-у тебя уже депутатская неприкосновенность)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
rjkz написав:... Делать распродажу активов надо было в 2008 году. Я тогда не продал АППС, хотя мне навязывали деньги (14+)Х входа, а вместо этого купил веник. Мегапройоп. Ну хотя-бы на своих ошибках надо учиться.
и какие выводы сделали? перед кризисом не продавать 100% подешевеющий актив?
Знать бы прикуп... В начале 2008 в райцентре за 4к на 1этаже одной тётке предлагали $100к. Отказалась - типа мало. Через год рвала на себе волосы и билась головой об стенку с досады. Но поезд ушёл, всё. Гигапройоп.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you. https://youtu.be/lqASlj09NEQ
sequence написав: Спасибо, любопытно, но, признаться ожидаемо - подобная картина за первое полугодие по всему миру и причина общеизвестна.
Ну... пандемия - спусковой крючок, а не первопричина, ИМХО. Охлаждаться мировая экономика начала еще во 2-м полугодии 2019-го. Карантин ускорил и усилил неизбежное.
sequence написав: В данной ситуации важен не факт карантинного мирового завала, а динамика выхода из кризиса (который, впрочем еще не закончился, судя по динамике заболевания).
Согласен. Только вот устранение проблемы, запустившей процесс, может быть недостаточно, чтобы остановить и развернуть процесс. Большинство стран мира предприняли широкие ответные меры, никак не связанные с пандемией. Наши же общегосударственные действия ограничены потугами не повторить локдаун. По правде, это называется бездействием. Следовательно, о динамике нашего выхода из кризиса можно говорить только в ключе "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". У кого был частный ресурс предпринять антикризисные меры, тот и будет демонстрировать рост. Остальным остается инерция.
sequence написав: В розничной торговле товаров для ремонта локальные хаи, вместе с тем по другой отрасли - товары для стройки (жена замдиректора фирмы), все заметно хуже прошлого года и это уже плохой опережающий сигнал для меня.
Плюс ухудшение деловых ожиданий и потребительских настроений. Я бы не скидывал со счетов социологию
sequence написав: Спасибо, любопытно, но, признаться ожидаемо - подобная картина за первое полугодие по всему миру и причина общеизвестна.
Ну... пандемия - спусковой крючок, а не первопричина, ИМХО. Охлаждаться мировая экономика начала еще во 2-м полугодии 2019-го. Карантин ускорил и усилил неизбежное.
sequence написав: В данной ситуации важен не факт карантинного мирового завала, а динамика выхода из кризиса (который, впрочем еще не закончился, судя по динамике заболевания).
Согласен. Только вот устранение проблемы, запустившей процесс, может быть недостаточно, чтобы остановить и развернуть процесс. Большинство стран мира предприняли широкие ответные меры, никак не связанные с пандемией. Наши же общегосударственные действия ограничены потугами не повторить локдаун. По правде, это называется бездействием. Следовательно, о динамике нашего выхода из кризиса можно говорить только в ключе "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". У кого был частный ресурс предпринять антикризисные меры, тот и будет демонстрировать рост. Остальным остается инерция.
sequence написав: В розничной торговле товаров для ремонта локальные хаи, вместе с тем по другой отрасли - товары для стройки (жена замдиректора фирмы), все заметно хуже прошлого года и это уже плохой опережающий сигнал для меня.
Плюс ухудшение деловых ожиданий и потребительских настроений. Я бы не скидывал со счетов социологию
проблеми з РН чітко видно на прикладі Фундамента, Аркади, УкрБуда, КМБ ... як тільки зупинився приток нових покупців на добудову піраміди, так все посипалося.
Libo написав:А что у нас с офисной недвижимостью? В Америке офис мёртв. Ушёл в историю. 90% комапний сказали, что на удалёнке их производительность как минимум не снизилась. Пипл резко начал закупать и устанавливать домашние офис-студии на бек-ярде. На работу так на работу. Всё серьёзно.
The office is dead. Get yourself a backyard shed
As working from home turns into a semi-permanent situation for many, the search is on for private workspace. Some people have opted to take over a bedroom or basement to set up their new home office. But others are heading to the backyard.
ЗЫ Кстати, в подмосковье тоже необычный несезонный всплеск на загороднее жильё. Наша квартирная и офисная парадигмы меняются на наших глазах. Продавайте ваши однухи в муравейниках и покупайте коттеджи под Киевом. Ну или просто добротную хату в селе.
Тот редкий случай когда наш форумный дурачёк написал что то реальное. 1. В США огромные растояния до работы могут быть и удалёнка для них реальный выход. 2. Под Киевом подорожали дачи примерно на 15-20%