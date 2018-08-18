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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5142514351445145>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 173
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:27

  Libo написав:А что у нас с офисной недвижимостью?
В Америке офис мёртв. Ушёл в историю. 90% комапний сказали, что на удалёнке их производительность как минимум не снизилась. Пипл резко начал закупать и устанавливать домашние офис-студии на бек-ярде. На работу так на работу. Всё серьёзно.

The office is dead. Get yourself a backyard shed

As working from home turns into a semi-permanent situation for many, the search is on for private workspace. Some people have opted to take over a bedroom or basement to set up their new home office. But others are heading to the backyard.

https://edition.cnn.com/2020/08/26/succ ... index.html


ЗЫ Кстати, в подмосковье тоже необычный несезонный всплеск на загороднее жильё.
Наша квартирная и офисная парадигмы меняются на наших глазах. Продавайте ваши однухи в муравейниках и покупайте коттеджи под Киевом. Ну или просто добротную хату в селе.
8) 8) 8)

Тот редкий случай когда наш форумный дурачёк написал что то реальное.
1. В США огромные растояния до работы могут быть и удалёнка для них реальный выход.
2. Под Киевом подорожали дачи примерно на 15-20%
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:43

  rjkz написав:
  hume написав:
  rjkz написав:[
Я был уверен в приходе кризиса еще несколько лет назад, ждал его, писал на форуме (а.

Если бы я так был уверен, то устроил распродажу активов :D


Вот Влад расписал почему это не всегда имеет смысл.
Я расписал почему Я это не делал и не делаю.
Делать распродажу активов надо было в 2008 году. Я тогда не продал АППС, хотя мне навязывали деньги (14+)Х входа, а вместо этого купил веник. Мегапройоп. Ну хотя-бы на своих ошибках надо учиться.

и какие выводы сделали?
перед кризисом не продавать 100% подешевеющий актив?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В кризис покупать
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:58

  zРадио написав:..
sequence, вам должно быть интересно

Спасибо, любопытно, но, признаться ожидаемо - подобная картина за первое полугодие по всему миру и причина общеизвестна.
В данной ситуации важен не факт карантинного мирового завала, а динамика выхода из кризиса (который, впрочем еще не закончился, судя по динамике заболевания).
В розничной торговле товаров для/после ремонта локальные хаи, вместе с тем по другой отрасли - товары для стройки (жена замдиректора фирмы), все заметно хуже прошлого года и это уже плохой опережающий сигнал для меня.
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 28 сер, 2020 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:59

  airmax78 написав:..
Врачи где будут принимать? В свинарнике или в коровнике?

должна быть бабка знахарка!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:00

  Унуноктий написав:
  Libo написав:А что у нас с офисной недвижимостью?
В Америке офис мёртв. Ушёл в историю. 90% комапний сказали, что на удалёнке их производительность как минимум не снизилась. Пипл резко начал закупать и устанавливать домашние офис-студии на бек-ярде. На работу так на работу. Всё серьёзно.

The office is dead. Get yourself a backyard shed

As working from home turns into a semi-permanent situation for many, the search is on for private workspace. Some people have opted to take over a bedroom or basement to set up their new home office. But others are heading to the backyard.

https://edition.cnn.com/2020/08/26/succ ... index.html


ЗЫ Кстати, в подмосковье тоже необычный несезонный всплеск на загороднее жильё.
Наша квартирная и офисная парадигмы меняются на наших глазах. Продавайте ваши однухи в муравейниках и покупайте коттеджи под Киевом. Ну или просто добротную хату в селе.
8) 8) 8)

Тот редкий случай когда наш форумный дурачёк написал что то реальное.
1. В США огромные растояния до работы могут быть и удалёнка для них реальный выход.
2. Под Киевом подорожали дачи примерно на 15-20%

И это факт. Пока поймут,что ты дурачек-ты уже майор.Пока решат,что с тобою делать -ты уже полковник.Когда соберутся с тобою что-то сделать-у тебя уже депутатская неприкосновенность)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:10

  Прохожий написав:
  rjkz написав:...
Делать распродажу активов надо было в 2008 году. Я тогда не продал АППС, хотя мне навязывали деньги (14+)Х входа, а вместо этого купил веник. Мегапройоп. Ну хотя-бы на своих ошибках надо учиться.

и какие выводы сделали?
перед кризисом не продавать 100% подешевеющий актив?


Знать бы прикуп...
В начале 2008 в райцентре за 4к на 1этаже одной тётке предлагали $100к. Отказалась - типа мало.
Через год рвала на себе волосы и билась головой об стенку с досады.
Но поезд ушёл, всё.
Гигапройоп.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:14

  sequence написав: Спасибо, любопытно, но, признаться ожидаемо - подобная картина за первое полугодие по всему миру и причина общеизвестна.


Ну... пандемия - спусковой крючок, а не первопричина, ИМХО. Охлаждаться мировая экономика начала еще во 2-м полугодии 2019-го. Карантин ускорил и усилил неизбежное.

  sequence написав: В данной ситуации важен не факт карантинного мирового завала, а динамика выхода из кризиса (который, впрочем еще не закончился, судя по динамике заболевания).


Согласен. Только вот устранение проблемы, запустившей процесс, может быть недостаточно, чтобы остановить и развернуть процесс. Большинство стран мира предприняли широкие ответные меры, никак не связанные с пандемией. Наши же общегосударственные действия ограничены потугами не повторить локдаун. По правде, это называется бездействием. Следовательно, о динамике нашего выхода из кризиса можно говорить только в ключе "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". У кого был частный ресурс предпринять антикризисные меры, тот и будет демонстрировать рост. Остальным остается инерция.

  sequence написав: В розничной торговле товаров для ремонта локальные хаи, вместе с тем по другой отрасли - товары для стройки (жена замдиректора фирмы), все заметно хуже прошлого года и это уже плохой опережающий сигнал для меня.


Плюс ухудшение деловых ожиданий и потребительских настроений. Я бы не скидывал со счетов социологию
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:22

  zРадио написав:
  sequence написав: Спасибо, любопытно, но, признаться ожидаемо - подобная картина за первое полугодие по всему миру и причина общеизвестна.


Ну... пандемия - спусковой крючок, а не первопричина, ИМХО. Охлаждаться мировая экономика начала еще во 2-м полугодии 2019-го. Карантин ускорил и усилил неизбежное.

  sequence написав: В данной ситуации важен не факт карантинного мирового завала, а динамика выхода из кризиса (который, впрочем еще не закончился, судя по динамике заболевания).


Согласен. Только вот устранение проблемы, запустившей процесс, может быть недостаточно, чтобы остановить и развернуть процесс. Большинство стран мира предприняли широкие ответные меры, никак не связанные с пандемией. Наши же общегосударственные действия ограничены потугами не повторить локдаун. По правде, это называется бездействием. Следовательно, о динамике нашего выхода из кризиса можно говорить только в ключе "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". У кого был частный ресурс предпринять антикризисные меры, тот и будет демонстрировать рост. Остальным остается инерция.

  sequence написав: В розничной торговле товаров для ремонта локальные хаи, вместе с тем по другой отрасли - товары для стройки (жена замдиректора фирмы), все заметно хуже прошлого года и это уже плохой опережающий сигнал для меня.

Плюс ухудшение деловых ожиданий и потребительских настроений. Я бы не скидывал со счетов социологию

проблеми з РН чітко видно на прикладі Фундамента, Аркади, УкрБуда, КМБ ... як тільки зупинився приток нових покупців на добудову піраміди, так все посипалося.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:42

  Унуноктий написав:
  Libo написав:А что у нас с офисной недвижимостью?
В Америке офис мёртв. Ушёл в историю. 90% комапний сказали, что на удалёнке их производительность как минимум не снизилась. Пипл резко начал закупать и устанавливать домашние офис-студии на бек-ярде. На работу так на работу. Всё серьёзно.

The office is dead. Get yourself a backyard shed

As working from home turns into a semi-permanent situation for many, the search is on for private workspace. Some people have opted to take over a bedroom or basement to set up their new home office. But others are heading to the backyard.

https://edition.cnn.com/2020/08/26/succ ... index.html


ЗЫ Кстати, в подмосковье тоже необычный несезонный всплеск на загороднее жильё.
Наша квартирная и офисная парадигмы меняются на наших глазах. Продавайте ваши однухи в муравейниках и покупайте коттеджи под Киевом. Ну или просто добротную хату в селе.
8) 8) 8)

Тот редкий случай когда наш форумный дурачёк написал что то реальное.
1. В США огромные растояния до работы могут быть и удалёнка для них реальный выход.
2. Под Киевом подорожали дачи примерно на 15-20%

я тут дивлюся, вскриваються кавалірки-консерви 2010 року випуску
https://www.olx.ua/obyavlenie/irpen-ul-rylskogo-kvartira-studiya-IDBY60d.html
пригадую, тоді було біля $1000 м2

А ще будудються антикризові кавалірки ЖК Сенсація в Гостомелі за 10куе

В Немішаєво "Саме Той" продаються 1к з розсрочкою, готові, заходь і живи, біля 15куе.
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