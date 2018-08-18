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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5142514351445145

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 173
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:47

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Врачи где будут принимать? В свинарнике или в коровнике?

должна быть бабка знахарка!

airmax78, як не соромно ))))

Ви ж рубитесь в фонді, повинні бачити, який бум в Штатах на телемедицину, на різні біотехи і так далі.

України - це не стосується, а ось найближче штатівське майбутнє виглядає так:

- ви у себе дома здали аналізи, які були проаналізовані вашим роболікарем (АІ), призначені ліки вам привез дрон від Амазону.
- якщо вам потрібна операція, ви під"їхали в окружну/району лікарню і найкращій лікар (який можливо робить вам операцію за 1500 км від вас), а можливо і роболікар вам її зробив, використовуючи роборуки.

Все це вже є в наявності, може не їдеальне і дороге, але чим більше таких виробів, тим дешевше. Останній тригер, шоб все це запрацювало - 5Джі покриття.

А стосовно України буде так, як sequence каже про бабу знахарку.

Живіть тепер з цим )))
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 28 сер, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:49

  galadriel написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:...
Делать распродажу активов надо было в 2008 году. Я тогда не продал АППС, хотя мне навязывали деньги (14+)Х входа, а вместо этого купил веник. Мегапройоп. Ну хотя-бы на своих ошибках надо учиться.

и какие выводы сделали?
перед кризисом не продавать 100% подешевеющий актив?


Знать бы прикуп...
В начале 2008 в райцентре за 4к на 1этаже одной тётке предлагали $100к. Отказалась - типа мало.
Через год рвала на себе волосы и билась головой об стенку с досады.
Но поезд ушёл, всё.
Гигапройоп.

Скажу вам как Саурон/Моргот девушке с вашего аватара - звездит этот Коля-архитектор как Коля Весельчаков в подвале с машиной времени в плену у космических пиратов.
То он десять постов с часу ночи до семи утра пишет,как будто ужин у него только в два будет, то у него в Америк 8) е толпы знакомых/одноклассников/сокурсников.
Или он там полы трёт и обои клеит и тут пропаганду нам втирает.
Сколько ж тот АППС новый стоил что даже сейчас 8 краёв на нём поиметь можно? Или это первый этаж на въезде в НЛ либо уже выведенное в коммерческое на Антоновича?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:56

  Libo написав:
  flyman написав:ти не путай субурбію із чигирями


Ценности и образ жизни в нашем золотом миллиарде одинаковы. :idea: Где-то раньше, где-то позже.
Если американец придумал джинсы, значит рано или поздно их оденет весь миллиард.
8) Джинсы носишь, колу пьешь, бургерами закусываешь? Отож. И скоро тоже выедешь в село, постороишь там вместо/около свинарника офисную халабуду и будешь оттуда клёпать нам на клаве. :lol: В городе останутся плебс и лузеры. :?

Libo, а ти що подумав, що флай у нас патрицій і гейм віннер? ))))
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:57

  Унуноктий написав:
  Libo написав:А что у нас с офисной недвижимостью?
В Америке офис мёртв. Ушёл в историю. 90% комапний сказали, что на удалёнке их производительность как минимум не снизилась. Пипл резко начал закупать и устанавливать домашние офис-студии на бек-ярде. На работу так на работу. Всё серьёзно.

The office is dead. Get yourself a backyard shed

As working from home turns into a semi-permanent situation for many, the search is on for private workspace. Some people have opted to take over a bedroom or basement to set up their new home office. But others are heading to the backyard.

https://edition.cnn.com/2020/08/26/succ ... index.html


ЗЫ Кстати, в подмосковье тоже необычный несезонный всплеск на загороднее жильё.
Наша квартирная и офисная парадигмы меняются на наших глазах. Продавайте ваши однухи в муравейниках и покупайте коттеджи под Киевом. Ну или просто добротную хату в селе.
8) 8) 8)

Тот редкий случай когда наш форумный дурачёк написал что то реальное.
1. В США огромные растояния до работы могут быть и удалёнка для них реальный выход.
2. Под Киевом подорожали дачи примерно на 15-20%

Ребята решили напарить страждущим новый продукт. Агрессивный маркетинг.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:02

  change_pm написав:
  Libo написав:
  flyman написав:ти не путай субурбію із чигирями


Ценности и образ жизни в нашем золотом миллиарде одинаковы. :idea: Где-то раньше, где-то позже.
Если американец придумал джинсы, значит рано или поздно их оденет весь миллиард.
8) Джинсы носишь, колу пьешь, бургерами закусываешь? Отож. И скоро тоже выедешь в село, постороишь там вместо/около свинарника офисную халабуду и будешь оттуда клёпать нам на клаве. :lol: В городе останутся плебс и лузеры. :?

Libo, а ти що подумав, що флай у нас патрицій і гейм віннер? ))))

золотий мільярд
https://fi202x.blogspot.com/
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