Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:.. Врачи где будут принимать? В свинарнике или в коровнике?
должна быть бабка знахарка!
airmax78, як не соромно ))))
Ви ж рубитесь в фонді, повинні бачити, який бум в Штатах на телемедицину, на різні біотехи і так далі.
України - це не стосується, а ось найближче штатівське майбутнє виглядає так:
- ви у себе дома здали аналізи, які були проаналізовані вашим роболікарем (АІ), призначені ліки вам привез дрон від Амазону. - якщо вам потрібна операція, ви під"їхали в окружну/району лікарню і найкращій лікар (який можливо робить вам операцію за 1500 км від вас), а можливо і роболікар вам її зробив, використовуючи роборуки.
Все це вже є в наявності, може не їдеальне і дороге, але чим більше таких виробів, тим дешевше. Останній тригер, шоб все це запрацювало - 5Джі покриття.
А стосовно України буде так, як sequence каже про бабу знахарку.
Живіть тепер з цим )))
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 28 сер, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:... Делать распродажу активов надо было в 2008 году. Я тогда не продал АППС, хотя мне навязывали деньги (14+)Х входа, а вместо этого купил веник. Мегапройоп. Ну хотя-бы на своих ошибках надо учиться.
и какие выводы сделали? перед кризисом не продавать 100% подешевеющий актив?
Знать бы прикуп... В начале 2008 в райцентре за 4к на 1этаже одной тётке предлагали $100к. Отказалась - типа мало. Через год рвала на себе волосы и билась головой об стенку с досады. Но поезд ушёл, всё. Гигапройоп.
Скажу вам как Саурон/Моргот девушке с вашего аватара - звездит этот Коля-архитектор как Коля Весельчаков в подвале с машиной времени в плену у космических пиратов. То он десять постов с часу ночи до семи утра пишет,как будто ужин у него только в два будет, то у него в Америк е толпы знакомых/одноклассников/сокурсников. Или он там полы трёт и обои клеит и тут пропаганду нам втирает. Сколько ж тот АППС новый стоил что даже сейчас 8 краёв на нём поиметь можно? Или это первый этаж на въезде в НЛ либо уже выведенное в коммерческое на Антоновича?
Ценности и образ жизни в нашем золотом миллиарде одинаковы. Где-то раньше, где-то позже. Если американец придумал джинсы, значит рано или поздно их оденет весь миллиард. Джинсы носишь, колу пьешь, бургерами закусываешь? Отож. И скоро тоже выедешь в село, постороишь там вместо/около свинарника офисную халабуду и будешь оттуда клёпать нам на клаве. В городе останутся плебс и лузеры.
Libo, а ти що подумав, що флай у нас патрицій і гейм віннер? ))))
Libo написав:А что у нас с офисной недвижимостью? В Америке офис мёртв. Ушёл в историю. 90% комапний сказали, что на удалёнке их производительность как минимум не снизилась. Пипл резко начал закупать и устанавливать домашние офис-студии на бек-ярде. На работу так на работу. Всё серьёзно.
The office is dead. Get yourself a backyard shed
As working from home turns into a semi-permanent situation for many, the search is on for private workspace. Some people have opted to take over a bedroom or basement to set up their new home office. But others are heading to the backyard.
ЗЫ Кстати, в подмосковье тоже необычный несезонный всплеск на загороднее жильё. Наша квартирная и офисная парадигмы меняются на наших глазах. Продавайте ваши однухи в муравейниках и покупайте коттеджи под Киевом. Ну или просто добротную хату в селе.
Тот редкий случай когда наш форумный дурачёк написал что то реальное. 1. В США огромные растояния до работы могут быть и удалёнка для них реальный выход. 2. Под Киевом подорожали дачи примерно на 15-20%
Ребята решили напарить страждущим новый продукт. Агрессивный маркетинг.
Ценности и образ жизни в нашем золотом миллиарде одинаковы. Где-то раньше, где-то позже. Если американец придумал джинсы, значит рано или поздно их оденет весь миллиард. Джинсы носишь, колу пьешь, бургерами закусываешь? Отож. И скоро тоже выедешь в село, постороишь там вместо/около свинарника офисную халабуду и будешь оттуда клёпать нам на клаве. В городе останутся плебс и лузеры.
Libo, а ти що подумав, що флай у нас патрицій і гейм віннер? ))))