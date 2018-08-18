Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:49

galadriel написав: Прохожий написав: rjkz написав: ...

Делать распродажу активов надо было в 2008 году. Я тогда не продал АППС, хотя мне навязывали деньги (14+)Х входа, а вместо этого купил веник. Мегапройоп. Ну хотя-бы на своих ошибках надо учиться. ...Делать распродажу активов надо было в 2008 году. Я тогда не продал АППС, хотя мне навязывали деньги (14+)Х входа, а вместо этого купил веник. Мегапройоп. Ну хотя-бы на своих ошибках надо учиться.

и какие выводы сделали?

перед кризисом не продавать 100% подешевеющий актив? и какие выводы сделали?перед кризисом не продавать 100% подешевеющий актив?



Знать бы прикуп...

В начале 2008 в райцентре за 4к на 1этаже одной тётке предлагали $100к. Отказалась - типа мало.

Через год рвала на себе волосы и билась головой об стенку с досады.

Но поезд ушёл, всё.

Гигапройоп. Знать бы прикуп...В начале 2008 в райцентре за 4к на 1этаже одной тётке предлагали $100к. Отказалась - типа мало.Через год рвала на себе волосы и билась головой об стенку с досады.Но поезд ушёл, всё.Гигапройоп.

Скажу вам как Саурон/Моргот девушке с вашего аватара - звездит этот Коля-архитектор как Коля Весельчаков в подвале с машиной времени в плену у космических пиратов.То он десять постов с часу ночи до семи утра пишет,как будто ужин у него только в два будет, то у него в Америке толпы знакомых/одноклассников/сокурсников.Или он там полы трёт и обои клеит и тут пропаганду нам втирает.Сколько ж тот АППС новый стоил что даже сейчас 8 краёв на нём поиметь можно? Или это первый этаж на въезде в НЛ либо уже выведенное в коммерческое на Антоновича?