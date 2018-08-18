Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:... Делать распродажу активов надо было в 2008 году. Я тогда не продал АППС, хотя мне навязывали деньги (14+)Х входа, а вместо этого купил веник. Мегапройоп. Ну хотя-бы на своих ошибках надо учиться.
и какие выводы сделали? перед кризисом не продавать 100% подешевеющий актив?
Знать бы прикуп... В начале 2008 в райцентре за 4к на 1этаже одной тётке предлагали $100к. Отказалась - типа мало. Через год рвала на себе волосы и билась головой об стенку с досады. Но поезд ушёл, всё. Гигапройоп.
Скажу вам как Саурон/Моргот девушке с вашего аватара - звездит этот Коля-архитектор как Коля Весельчаков в подвале с машиной времени в плену у космических пиратов. То он десять постов с часу ночи до семи утра пишет,как будто ужин у него только в два будет, то у него в Америк е толпы знакомых/одноклассников/сокурсников. Или он там полы трёт и обои клеит и тут пропаганду нам втирает. Сколько ж тот АППС новый стоил что даже сейчас 8 краёв на нём поиметь можно? Или это первый этаж на въезде в НЛ либо уже выведенное в коммерческое на Антоновича?
Ценности и образ жизни в нашем золотом миллиарде одинаковы. Где-то раньше, где-то позже. Если американец придумал джинсы, значит рано или поздно их оденет весь миллиард. Джинсы носишь, колу пьешь, бургерами закусываешь? Отож. И скоро тоже выедешь в село, постороишь там вместо/около свинарника офисную халабуду и будешь оттуда клёпать нам на клаве. В городе останутся плебс и лузеры.
Libo, а ти що подумав, що флай у нас патрицій і гейм віннер? ))))
Libo написав:А что у нас с офисной недвижимостью? В Америке офис мёртв. Ушёл в историю. 90% комапний сказали, что на удалёнке их производительность как минимум не снизилась. Пипл резко начал закупать и устанавливать домашние офис-студии на бек-ярде. На работу так на работу. Всё серьёзно.
The office is dead. Get yourself a backyard shed
As working from home turns into a semi-permanent situation for many, the search is on for private workspace. Some people have opted to take over a bedroom or basement to set up their new home office. But others are heading to the backyard.
ЗЫ Кстати, в подмосковье тоже необычный несезонный всплеск на загороднее жильё. Наша квартирная и офисная парадигмы меняются на наших глазах. Продавайте ваши однухи в муравейниках и покупайте коттеджи под Киевом. Ну или просто добротную хату в селе.
Тот редкий случай когда наш форумный дурачёк написал что то реальное. 1. В США огромные растояния до работы могут быть и удалёнка для них реальный выход. 2. Под Киевом подорожали дачи примерно на 15-20%
Ребята решили напарить страждущим новый продукт. Агрессивный маркетинг.
Ценности и образ жизни в нашем золотом миллиарде одинаковы. Где-то раньше, где-то позже. Если американец придумал джинсы, значит рано или поздно их оденет весь миллиард. Джинсы носишь, колу пьешь, бургерами закусываешь? Отож. И скоро тоже выедешь в село, постороишь там вместо/около свинарника офисную халабуду и будешь оттуда клёпать нам на клаве. В городе останутся плебс и лузеры.
Libo, а ти що подумав, що флай у нас патрицій і гейм віннер? ))))
Максик, если подходить к вопросам с позиции реакции юстиции на них, то и овощ был чист аки Богоматерь до майдана. Только прошу тебя, не разводи здесь политический срач по этому поводу - я просто даю тебе пищу для ума, раз ты сам его не кормишь...
Максик, если подходить к вопросам с позиции реакции юстиции на них, то и овощ был чист аки Богоматерь до майдана. Только прошу тебя, не разводи здесь политический срач по этому поводу - я просто даю тебе пищу для ума, раз ты сам его не кормишь...
Ты сам про Роттердам+ изошёл на коричневую субстанцию А сейчас ЦентрЭнерго закупает у Ахметова уголь по схеме Роттердам+ и ... уже всё выгодно
Тебя банально нахлобучили
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Максик, если подходить к вопросам с позиции реакции юстиции на них, то и овощ был чист аки Богоматерь до майдана. Только прошу тебя, не разводи здесь политический срач по этому поводу - я просто даю тебе пищу для ума, раз ты сам его не кормишь...
Свой покорми - у него несварение от графиков. Когда дело закрывает не суд, а тот, кто его расследует это как-бы намекает на то, что "реакция юстиции" тут ни при чем - ребятам даже в суд не с чем было идти. Но для вас, полезных идиотов, это ж значения не имеет. Вы свое дело сделали.
Максик, если подходить к вопросам с позиции реакции юстиции на них, то и овощ был чист аки Богоматерь до майдана. Только прошу тебя, не разводи здесь политический срач по этому поводу - я просто даю тебе пищу для ума, раз ты сам его не кормишь...
Ты сам про Роттердам+ изошёл на коричневую субстанцию А сейчас ЦентрЭнерго закупает у Ахметова уголь по схеме Роттердам+ и ... уже всё выгодно