Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:... Делать распродажу активов надо было в 2008 году. Я тогда не продал АППС, хотя мне навязывали деньги (14+)Х входа, а вместо этого купил веник. Мегапройоп. Ну хотя-бы на своих ошибках надо учиться.
и какие выводы сделали? перед кризисом не продавать 100% подешевеющий актив?
Знать бы прикуп... В начале 2008 в райцентре за 4к на 1этаже одной тётке предлагали $100к. Отказалась - типа мало. Через год рвала на себе волосы и билась головой об стенку с досады. Но поезд ушёл, всё. Гигапройоп.
Скажу вам как Саурон/Моргот девушке с вашего аватара - звездит этот Коля-архитектор как Коля Весельчаков в подвале с машиной времени в плену у космических пиратов. То он десять постов с часу ночи до семи утра пишет,как будто ужин у него только в два будет, то у него в Америк е толпы знакомых/одноклассников/сокурсников. Или он там полы трёт и обои клеит и тут пропаганду нам втирает. Сколько ж тот АППС новый стоил что даже сейчас 8 краёв на нём поиметь можно? Или это первый этаж на въезде в НЛ либо уже выведенное в коммерческое на Антоновича?
Ценности и образ жизни в нашем золотом миллиарде одинаковы. Где-то раньше, где-то позже. Если американец придумал джинсы, значит рано или поздно их оденет весь миллиард. Джинсы носишь, колу пьешь, бургерами закусываешь? Отож. И скоро тоже выедешь в село, постороишь там вместо/около свинарника офисную халабуду и будешь оттуда клёпать нам на клаве. В городе останутся плебс и лузеры.
Libo, а ти що подумав, що флай у нас патрицій і гейм віннер? ))))
Libo написав:А что у нас с офисной недвижимостью? В Америке офис мёртв. Ушёл в историю. 90% комапний сказали, что на удалёнке их производительность как минимум не снизилась. Пипл резко начал закупать и устанавливать домашние офис-студии на бек-ярде. На работу так на работу. Всё серьёзно.
The office is dead. Get yourself a backyard shed
As working from home turns into a semi-permanent situation for many, the search is on for private workspace. Some people have opted to take over a bedroom or basement to set up their new home office. But others are heading to the backyard.
ЗЫ Кстати, в подмосковье тоже необычный несезонный всплеск на загороднее жильё. Наша квартирная и офисная парадигмы меняются на наших глазах. Продавайте ваши однухи в муравейниках и покупайте коттеджи под Киевом. Ну или просто добротную хату в селе.
Тот редкий случай когда наш форумный дурачёк написал что то реальное. 1. В США огромные растояния до работы могут быть и удалёнка для них реальный выход. 2. Под Киевом подорожали дачи примерно на 15-20%
Ребята решили напарить страждущим новый продукт. Агрессивный маркетинг.
Ценности и образ жизни в нашем золотом миллиарде одинаковы. Где-то раньше, где-то позже. Если американец придумал джинсы, значит рано или поздно их оденет весь миллиард. Джинсы носишь, колу пьешь, бургерами закусываешь? Отож. И скоро тоже выедешь в село, постороишь там вместо/около свинарника офисную халабуду и будешь оттуда клёпать нам на клаве. В городе останутся плебс и лузеры.
Libo, а ти що подумав, що флай у нас патрицій і гейм віннер? ))))
барабашов написав:Скажу вам как Саурон/Моргот девушке с вашего аватара - звездит этот Коля-архитектор как Коля Весельчаков в подвале с машиной времени в плену у космических пиратов. То он десять постов с часу ночи до семи утра пишет,как будто ужин у него только в два будет, то у него в Америк е толпы знакомых/одноклассников/сокурсников. Или он там полы трёт и обои клеит и тут пропаганду нам втирает. Сколько ж тот АППС новый стоил что даже сейчас 8 краёв на нём поиметь можно? Или это первый этаж на въезде в НЛ либо уже выведенное в коммерческое на Антоновича?
Они Колю пытали, но он им ничего не сказал
хз по поводу конкретных цен на АППСки в то время - это вопросы не ко мне. Чуйка на товар - чувак мог оказаться в нужное время и в нужном месте
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you. https://youtu.be/lqASlj09NEQ
барабашов написав:Скажу вам как Саурон/Моргот девушке с вашего аватара - звездит этот Коля-архитектор как Коля Весельчаков в подвале с машиной времени в плену у космических пиратов. То он десять постов с часу ночи до семи утра пишет,как будто ужин у него только в два будет, то у него в Америк е толпы знакомых/одноклассников/сокурсников. Или он там полы трёт и обои клеит и тут пропаганду нам втирает. Сколько ж тот АППС новый стоил что даже сейчас 8 краёв на нём поиметь можно? Или это первый этаж на въезде в НЛ либо уже выведенное в коммерческое на Антоновича?
Они Колю пытали, но он им ничего не сказал
хз по поводу конкретных цен на АППСки в то время - это вопросы не ко мне. Чуйка на товар - чувак мог оказаться в нужное время и в нужном месте
Х8 на сегодня ИМХО вряд ли... АППС на Ни..ах в начале 00х можно было взять ПА $180-200 за м2
кстати ретроспектива: в 2000м была куплена 3к 85м2 в готовом кирпичном доме у КГС возле м. Академгородок за 19,5куе, в 2010м продана за 165куе, в 2008м оценивалась в 240-250куе)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
В комментах этой новости пишут про пирамиду. Люди не понимают, что когда строится дом за деньги инвесторов, то нужно купить участок, построить фундамент и только тогда начать строить этажи. Люди, купившие квартиру на 19-ом этаже, могут начать говорить "пирамида, мы купили на 19-ом квартиру, полностью ее оплатили, а за наши деньги строят первый этаж, а нашу не строят". Эту аналогию можно перевести на весь комплекс. У Аркады тоже рыльце в пушку, когда она незаконно перекидывала деньги из одного фонда в другой, но положил ее Кличко, как в свое время Кернес разорил Авакова. Схема была похожая. Водоканалу (крупному заемщику) запретили возвращать кредиты банку Базис и начали на него информационную атаку "бегите забирайте депозиты, Базис банкрот".