Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:51

В комментах этой новости пишут про пирамиду. Люди не понимают, что когда строится дом за деньги инвесторов, то нужно купить участок, построить фундамент и только тогда начать строить этажи. Люди, купившие квартиру на 19-ом этаже, могут начать говорить "пирамида, мы купили на 19-ом квартиру, полностью ее оплатили, а за наши деньги строят первый этаж, а нашу не строят". Эту аналогию можно перевести на весь комплекс. У Аркады тоже рыльце в пушку, когда она незаконно перекидывала деньги из одного фонда в другой, но положил ее Кличко, как в свое время Кернес разорил Авакова.

Схема была похожая. Водоканалу (крупному заемщику) запретили возвращать кредиты банку Базис и начали на него информационную атаку "бегите забирайте депозиты, Базис банкрот".