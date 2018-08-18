Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:... Делать распродажу активов надо было в 2008 году. Я тогда не продал АППС, хотя мне навязывали деньги (14+)Х входа, а вместо этого купил веник. Мегапройоп. Ну хотя-бы на своих ошибках надо учиться.
и какие выводы сделали? перед кризисом не продавать 100% подешевеющий актив?
Знать бы прикуп... В начале 2008 в райцентре за 4к на 1этаже одной тётке предлагали $100к. Отказалась - типа мало. Через год рвала на себе волосы и билась головой об стенку с досады. Но поезд ушёл, всё. Гигапройоп.
Скажу вам как Саурон/Моргот девушке с вашего аватара - звездит этот Коля-архитектор как Коля Весельчаков в подвале с машиной времени в плену у космических пиратов. То он десять постов с часу ночи до семи утра пишет,как будто ужин у него только в два будет, то у него в Америк е толпы знакомых/одноклассников/сокурсников. Или он там полы трёт и обои клеит и тут пропаганду нам втирает. Сколько ж тот АППС новый стоил что даже сейчас 8 краёв на нём поиметь можно? Или это первый этаж на въезде в НЛ либо уже выведенное в коммерческое на Антоновича?
Ценности и образ жизни в нашем золотом миллиарде одинаковы. Где-то раньше, где-то позже. Если американец придумал джинсы, значит рано или поздно их оденет весь миллиард. Джинсы носишь, колу пьешь, бургерами закусываешь? Отож. И скоро тоже выедешь в село, постороишь там вместо/около свинарника офисную халабуду и будешь оттуда клёпать нам на клаве. В городе останутся плебс и лузеры.
Libo, а ти що подумав, що флай у нас патрицій і гейм віннер? ))))
Libo написав:А что у нас с офисной недвижимостью? В Америке офис мёртв. Ушёл в историю. 90% комапний сказали, что на удалёнке их производительность как минимум не снизилась. Пипл резко начал закупать и устанавливать домашние офис-студии на бек-ярде. На работу так на работу. Всё серьёзно.
The office is dead. Get yourself a backyard shed
As working from home turns into a semi-permanent situation for many, the search is on for private workspace. Some people have opted to take over a bedroom or basement to set up their new home office. But others are heading to the backyard.
ЗЫ Кстати, в подмосковье тоже необычный несезонный всплеск на загороднее жильё. Наша квартирная и офисная парадигмы меняются на наших глазах. Продавайте ваши однухи в муравейниках и покупайте коттеджи под Киевом. Ну или просто добротную хату в селе.
Тот редкий случай когда наш форумный дурачёк написал что то реальное. 1. В США огромные растояния до работы могут быть и удалёнка для них реальный выход. 2. Под Киевом подорожали дачи примерно на 15-20%
Ребята решили напарить страждущим новый продукт. Агрессивный маркетинг.
Ценности и образ жизни в нашем золотом миллиарде одинаковы. Где-то раньше, где-то позже. Если американец придумал джинсы, значит рано или поздно их оденет весь миллиард. Джинсы носишь, колу пьешь, бургерами закусываешь? Отож. И скоро тоже выедешь в село, постороишь там вместо/около свинарника офисную халабуду и будешь оттуда клёпать нам на клаве. В городе останутся плебс и лузеры.
Libo, а ти що подумав, що флай у нас патрицій і гейм віннер? ))))
барабашов написав:Скажу вам как Саурон/Моргот девушке с вашего аватара - звездит этот Коля-архитектор как Коля Весельчаков в подвале с машиной времени в плену у космических пиратов. То он десять постов с часу ночи до семи утра пишет,как будто ужин у него только в два будет, то у него в Америк е толпы знакомых/одноклассников/сокурсников. Или он там полы трёт и обои клеит и тут пропаганду нам втирает. Сколько ж тот АППС новый стоил что даже сейчас 8 краёв на нём поиметь можно? Или это первый этаж на въезде в НЛ либо уже выведенное в коммерческое на Антоновича?
Они Колю пытали, но он им ничего не сказал
хз по поводу конкретных цен на АППСки в то время - это вопросы не ко мне. Чуйка на товар - чувак мог оказаться в нужное время и в нужном месте
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you. https://youtu.be/lqASlj09NEQ
барабашов написав:Скажу вам как Саурон/Моргот девушке с вашего аватара - звездит этот Коля-архитектор как Коля Весельчаков в подвале с машиной времени в плену у космических пиратов. То он десять постов с часу ночи до семи утра пишет,как будто ужин у него только в два будет, то у него в Америк е толпы знакомых/одноклассников/сокурсников. Или он там полы трёт и обои клеит и тут пропаганду нам втирает. Сколько ж тот АППС новый стоил что даже сейчас 8 краёв на нём поиметь можно? Или это первый этаж на въезде в НЛ либо уже выведенное в коммерческое на Антоновича?
Они Колю пытали, но он им ничего не сказал
хз по поводу конкретных цен на АППСки в то время - это вопросы не ко мне. Чуйка на товар - чувак мог оказаться в нужное время и в нужном месте
Х8 на сегодня ИМХО вряд ли... АППС на Ни..ах в начале 00х можно было взять ПА $180-200 за м2
кстати ретроспектива: в 2000м была куплена 3к 85м2 в готовом кирпичном доме у КГС возле м. Академгородок за 19,5куе, в 2010м продана за 165куе, в 2008м оценивалась в 240-250куе)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
В комментах этой новости пишут про пирамиду. Люди не понимают, что когда строится дом за деньги инвесторов, то нужно купить участок, построить фундамент и только тогда начать строить этажи. Люди, купившие квартиру на 19-ом этаже, могут начать говорить "пирамида, мы купили на 19-ом квартиру, полностью ее оплатили, а за наши деньги строят первый этаж, а нашу не строят". Эту аналогию можно перевести на весь комплекс. У Аркады тоже рыльце в пушку, когда она незаконно перекидывала деньги из одного фонда в другой, но положил ее Кличко, как в свое время Кернес разорил Авакова. Схема была похожая. Водоканалу (крупному заемщику) запретили возвращать кредиты банку Базис и начали на него информационную атаку "бегите забирайте депозиты, Базис банкрот".
Vlad442 написав:В комментах этой новости пишут про пирамиду. Люди не понимают, что когда строится дом за деньги инвесторов, то нужно купить участок, построить фундамент и только тогда начать строить этажи. Люди, купившие квартиру на 19-ом этаже, могут начать говорить "пирамида, мы купили на 19-ом квартиру, полностью ее оплатили, а за наши деньги строят первый этаж, а нашу не строят". Эту аналогию можно перевести на весь комплекс. У Аркады тоже рыльце в пушку, когда она незаконно перекидывала деньги из одного фонда в другой, но положил ее Кличко, как в свое время Кернес разорил Авакова. Схема была похожая. Водоканалу (крупному заемщику) запретили возвращать кредиты банку Базис и начали на него информационную атаку "бегите забирайте депозиты, Базис банкрот".
б*** тебе когда писали что ОрАда пирамида? Не верил же.
Тема патриотики на озёрах как то внимание блогер не уделил. Однобоко. Тем более аркада как конкурент, ну хз....типа только аркада конкурент, других застройщиков нет, иначе почему давили только на аркаду.
Ключевую роль сыграл проект патриота на озёрах. После того как им запретили строить на озёрах руководство поняло, что не реализует начатые и уже распроданные проекты. Поэтому пришлось идти бодаться с властью, ставка была сделана на инвесторов, ими прикрывались в судах. В итоге нажили личного врага в мэрском кресле, чей вес оказался посерьёзней крупнейшего гвнозастройщика. Людей вроде жалко, но надеюсь их не много, в основном инвесторы застряли....но без крыши над головой эти тоже не останутся, ведь у всех инвесторов аркаду есть палатки, в которых они ночевали под оп.
А ведь всё могло быть иначе, если бы изначально отказались от озёр.