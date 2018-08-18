Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:50

Vlad442 написав: Начал почитывать группу по Аркаде.

Вот как оно все было.

https://blogs.korrespondent.net/blog/kyiv/4268032/ Начал почитывать группу по Аркаде.Вот как оно все было.

Тема патриотики на озёрах как то внимание блогер не уделил. Однобоко. Тем более аркада как конкурент, ну хз....типа только аркада конкурент, других застройщиков нет, иначе почему давили только на аркаду.Ключевую роль сыграл проект патриота на озёрах. После того как им запретили строить на озёрах руководство поняло, что не реализует начатые и уже распроданные проекты. Поэтому пришлось идти бодаться с властью, ставка была сделана на инвесторов, ими прикрывались в судах. В итоге нажили личного врага в мэрском кресле, чей вес оказался посерьёзней крупнейшего гвнозастройщика. Людей вроде жалко, но надеюсь их не много, в основном инвесторы застряли....но без крыши над головой эти тоже не останутся, ведь у всех инвесторов аркаду есть палатки, в которых они ночевали под оп.А ведь всё могло быть иначе, если бы изначально отказались от озёр.