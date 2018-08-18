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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5143514451455146

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 173
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:19

  airmax78 написав:Ребята решили напарить страждущим новый продукт. Агрессивный маркетинг.

Да, мы не Америка, по всей стране у нас инфраструктуру никто не развивал. До села добраться нужна тачка, нужно туда коммуникации провести, крышу сделать, чтоб не текла, магазины, бары, рестораны, кинотеатры, фитнес-клубы и т.д. - это все будет в селе? И не вся работа может стать удаленной. Вобщем, очередная утопия, пока у нас люди проедают сбережения на свежем воздухе, прячась от вируса, который явно затягивается, а в Америке живут на напечатанные и розданные с печатного станка бабки, не работая. Но вечно ж так продолжаться не может... У кого есть возможность, те, конечно, будут жить в коттедже и кататься на внедорожнике, как и раньше это считалось более комфортным, но это далеко не только лишь все.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Ключевую роль сыграл проект патриота на озёрах.

Проблемы начались после того, как отсудили 60 миллионов за школу в Патриотике. Видимо так было не принято.
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