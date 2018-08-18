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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:19
airmax78 написав:
Ребята решили напарить страждущим новый продукт. Агрессивный маркетинг.
Да, мы не Америка, по всей стране у нас инфраструктуру никто не развивал. До села добраться нужна тачка, нужно туда коммуникации провести, крышу сделать, чтоб не текла, магазины, бары, рестораны, кинотеатры, фитнес-клубы и т.д. - это все будет в селе? И не вся работа может стать удаленной. Вобщем, очередная утопия, пока у нас люди проедают сбережения на свежем воздухе, прячась от вируса, который явно затягивается, а в Америке живут на напечатанные и розданные с печатного станка бабки, не работая. Но вечно ж так продолжаться не может... У кого есть возможность, те, конечно, будут жить в коттедже и кататься на внедорожнике, как и раньше это считалось более комфортным, но это далеко не только лишь все.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:32
hume написав:
Ключевую роль сыграл проект патриота на озёрах.
Проблемы начались после того, как отсудили 60 миллионов за школу в Патриотике. Видимо так было не принято.
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Vlad442
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:51
airmax78
ты тут? меня назначили лидером на финансовом форуме.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:56
Vlad442 написав: Richi написав:
P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его?
Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых
, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?
Про то, что все кто снимал купят, я уже писал.
Про 10% годовых в никуда - а 10% банку это куда-то? Человеку нет принципиальной разницы на стабильном рынке кого кормить арендодателя или банк и деполюдей.
Про 2-3% нужно понимать от какой суммы. В абсолютных значениях это будет не меньше.
Ипотека это зло для покупателя/арендатора. Претендентов на жилье меньше не станет, квартир одномоментно больше не появится. Впрыск ипотечных денег приведет только к тому, что то, что можно купить сейчас за Х, можно будет купить, потратив Х только на первый взнос и выплачивая много лет остаток.
Для экономики это хорошо. Закредитованный человек будет пахать с утра до вечера. Для человека это плохо, когда его лишают возможности удовлетворить базовую потребность без кредита.
Кроме этого, если ипотечник хочет работать дворником, то кредит для него супер выгодный. Но если есть предложение по работать загранице, огромный спрос на меня, то ипотеку нет смысла во всех столицах всех стран. Лучше снимать. Кроме, это можно в индии жить на берегу океана за 200$ и питаться за 200 в месяцев королевскими креветками
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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proftpd66
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