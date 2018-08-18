Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:19

airmax78 написав: Ребята решили напарить страждущим новый продукт. Агрессивный маркетинг. Ребята решили напарить страждущим новый продукт. Агрессивный маркетинг.

Да, мы не Америка, по всей стране у нас инфраструктуру никто не развивал. До села добраться нужна тачка, нужно туда коммуникации провести, крышу сделать, чтоб не текла, магазины, бары, рестораны, кинотеатры, фитнес-клубы и т.д. - это все будет в селе? И не вся работа может стать удаленной. Вобщем, очередная утопия, пока у нас люди проедают сбережения на свежем воздухе, прячась от вируса, который явно затягивается, а в Америке живут на напечатанные и розданные с печатного станка бабки, не работая. Но вечно ж так продолжаться не может... У кого есть возможность, те, конечно, будут жить в коттедже и кататься на внедорожнике, как и раньше это считалось более комфортным, но это далеко не только лишь все.