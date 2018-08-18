Можно в двух словах пересказать: как же с нуля стать успешным? И вообще - с какой суммы начинается успех?
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Додано: Суб 29 сер, 2020 02:02
Можно в двух словах пересказать: как же с нуля стать успешным? И вообще - с какой суммы начинается успех?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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