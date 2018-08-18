Можно в двух словах пересказать: как же с нуля стать успешным? И вообще - с какой суммы начинается успех?
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Додано: Суб 29 сер, 2020 02:02
Можно в двух словах пересказать: как же с нуля стать успешным? И вообще - с какой суммы начинается успех?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
Додано: Суб 29 сер, 2020 08:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Интересно то что квартиры в новостроях продаются как горячие пирожки, а застройщики все ложатся и ложатся. Хорошо что много спекулей попало, их деньги теперь связаны надолго.
Додано: Суб 29 сер, 2020 08:18
Додано: Суб 29 сер, 2020 08:27
не думаю, що продаються,
скоріше "бронюються" за чисто символічну сумму.
Допустим продали 10% за реальні гроші,
а решта "броня" за честне слово,
потім реальних продажів нема, тоді будувати за що?
Піраміда падає.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 сер, 2020 08:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 08:30
150 долл. США на кармане - уже успех. С такой суммой проф может подкатить к девушке на Крещатике, нассать ей в уши и склонить к куннилингу (или чем он там занимается).
Додано: Суб 29 сер, 2020 08:50
Додано: Суб 29 сер, 2020 08:57
А який сенс їм маринувати в "броні" якщо черги з кешом стоять і не можуть купити?
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