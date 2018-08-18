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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5144514551465147

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 173
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 02:02



Можно в двух словах пересказать: как же с нуля стать успешным? И вообще - с какой суммы начинается успех?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 08:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересно то что квартиры в новостроях продаются как горячие пирожки, а застройщики все ложатся и ложатся. Хорошо что много спекулей попало, их деньги теперь связаны надолго.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 08:18

  proftpd66 написав:airmax78

ты тут? меня назначили лидером на финансовом форуме.

Поздравляю! Заслуженный успех.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 08:27

  BIGor написав:Интересно то что квартиры в новостроях продаются как горячие пирожки, а застройщики все ложатся и ложатся. Хорошо что много спекулей попало, их деньги теперь связаны надолго.

не думаю, що продаються,
скоріше "бронюються" за чисто символічну сумму.

Допустим продали 10% за реальні гроші,
а решта "броня" за честне слово,
потім реальних продажів нема, тоді будувати за що?
Піраміда падає.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 сер, 2020 08:31, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 08:30

  investorkiev написав:


Можно в двух словах пересказать: как же с нуля стать успешным? И вообще - с какой суммы начинается успех?

150 долл. США на кармане - уже успех. С такой суммой проф может подкатить к девушке на Крещатике, нассать ей в уши и склонить к куннилингу (или чем он там занимается).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 08:50

  airmax78 написав:150 долл. США на кармане - уже успех. С такой суммой проф может подкатить к девушке на Крещатике, нассать ей в уши и склонить к куннилингу (или чем он там занимается).

Прям краткая история успеха долярчика... А рассказывал ей про стовбець?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 08:57

  flyman написав:
  BIGor написав:Интересно то что квартиры в новостроях продаются как горячие пирожки, а застройщики все ложатся и ложатся. Хорошо что много спекулей попало, их деньги теперь связаны надолго.

не думаю, що продаються,
скоріше "бронюються" за чисто символічну сумму.

Допустим продали 10% за реальні гроші,
а решта "броня" за честне слово,
потім реальних продажів нема, тоді будувати за що?
Піраміда падає.

А який сенс їм маринувати в "броні" якщо черги з кешом стоять і не можуть купити?
BIGor
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  #<1 ... 5144514551465147
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