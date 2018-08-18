Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 сер, 2020 02:02
Можно в двух словах пересказать: как же с нуля стать успешным? И вообще - с какой суммы начинается успех?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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Додано: Суб 29 сер, 2020 08:08
Интересно то что квартиры в новостроях продаются как горячие пирожки, а застройщики все ложатся и ложатся. Хорошо что много спекулей попало, их деньги теперь связаны надолго.
BIGor
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Додано: Суб 29 сер, 2020 08:18
proftpd66 написав: airmax78
ты тут? меня назначили лидером на финансовом форуме.
Поздравляю! Заслуженный успех.
airmax78
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Додано: Суб 29 сер, 2020 08:27
BIGor написав:
Интересно то что квартиры в новостроях продаются как горячие пирожки, а застройщики все ложатся и ложатся. Хорошо что много спекулей попало, их деньги теперь связаны надолго.
не думаю, що продаються,
скоріше "бронюються" за чисто символічну сумму.
Допустим продали 10% за реальні гроші,
а решта "броня" за честне слово,
потім реальних продажів нема, тоді будувати за що?
Піраміда падає.
Востаннє редагувалось
flyman
в Суб 29 сер, 2020 08:31, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Додано: Суб 29 сер, 2020 08:30
investorkiev написав:
Можно в двух словах пересказать: как же с нуля стать успешным? И вообще - с какой суммы начинается успех?
150 долл. США на кармане - уже успех. С такой суммой проф может подкатить к девушке на Крещатике, нассать ей в уши и склонить к куннилингу (или чем он там занимается).
airmax78
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Додано: Суб 29 сер, 2020 08:50
airmax78 написав:
150 долл. США на кармане - уже успех. С такой суммой проф может подкатить к девушке на Крещатике, нассать ей в уши и склонить к куннилингу (или чем он там занимается).
Прям краткая история успеха долярчика... А рассказывал ей про стовбець?
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Додано: Суб 29 сер, 2020 08:57
flyman написав: BIGor написав:
Интересно то что квартиры в новостроях продаются как горячие пирожки, а застройщики все ложатся и ложатся. Хорошо что много спекулей попало, их деньги теперь связаны надолго.
не думаю, що продаються,
скоріше "бронюються" за чисто символічну сумму.
Допустим продали 10% за реальні гроші,
а решта "броня" за честне слово,
потім реальних продажів нема, тоді будувати за що?
Піраміда падає.
А який сенс їм маринувати в "броні" якщо черги з кешом стоять і не можуть купити?
BIGor
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Додано: Суб 29 сер, 2020 09:28
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:
Интересно то что квартиры в новостроях продаются как горячие пирожки, а застройщики все ложатся и ложатся. Хорошо что много спекулей попало, их деньги теперь связаны надолго.
не думаю, що продаються,
скоріше "бронюються" за чисто символічну сумму.
Допустим продали 10% за реальні гроші,
а решта "броня" за честне слово,
потім реальних продажів нема, тоді будувати за що?
Піраміда падає.
А який сенс їм маринувати в "броні" якщо черги з кешом стоять і не можуть купити?
сенс, що наварюються приближені до забудовника "перекупи",
так як бабло іде їм, а не на будівництво,
а черг з кешем нема, тому піраміди падають.
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flyman
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Додано: Суб 29 сер, 2020 09:31
flyman написав:
сенс, що наварюються приближені до забудовника "перекупи",
так як бабло іде їм, а не на будівництво,
а черг з кешем нема, тому піраміди падають.
Ну и имитация "всё продано", "как.гарячіє.піражкі", "буіт.тока.даражать", "очереди в ОП", "нада.брать" и вотэтовотвсё
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Суб 29 сер, 2020 10:07
вот предложение ипотеки/рассрочки от физлица (местного лендлорда)
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