Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 сер, 2020 08:30
investorkiev написав:
Можно в двух словах пересказать: как же с нуля стать успешным? И вообще - с какой суммы начинается успех?
150 долл. США на кармане - уже успех. С такой суммой проф может подкатить к девушке на Крещатике, нассать ей в уши и склонить к куннилингу (или чем он там занимается).
airmax78
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Додано: Суб 29 сер, 2020 08:50
airmax78 написав:
150 долл. США на кармане - уже успех. С такой суммой проф может подкатить к девушке на Крещатике, нассать ей в уши и склонить к куннилингу (или чем он там занимается).
Прям краткая история успеха долярчика... А рассказывал ей про стовбець?
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Додано: Суб 29 сер, 2020 08:57
flyman написав: BIGor написав:
Интересно то что квартиры в новостроях продаются как горячие пирожки, а застройщики все ложатся и ложатся. Хорошо что много спекулей попало, их деньги теперь связаны надолго.
не думаю, що продаються,
скоріше "бронюються" за чисто символічну сумму.
Допустим продали 10% за реальні гроші,
а решта "броня" за честне слово,
потім реальних продажів нема, тоді будувати за що?
Піраміда падає.
А який сенс їм маринувати в "броні" якщо черги з кешом стоять і не можуть купити?
BIGor
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Додано: Суб 29 сер, 2020 09:28
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:
Интересно то что квартиры в новостроях продаются как горячие пирожки, а застройщики все ложатся и ложатся. Хорошо что много спекулей попало, их деньги теперь связаны надолго.
не думаю, що продаються,
скоріше "бронюються" за чисто символічну сумму.
Допустим продали 10% за реальні гроші,
а решта "броня" за честне слово,
потім реальних продажів нема, тоді будувати за що?
Піраміда падає.
А який сенс їм маринувати в "броні" якщо черги з кешом стоять і не можуть купити?
сенс, що наварюються приближені до забудовника "перекупи",
так як бабло іде їм, а не на будівництво,
а черг з кешем нема, тому піраміди падають.
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flyman
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Додано: Суб 29 сер, 2020 09:31
flyman написав:
сенс, що наварюються приближені до забудовника "перекупи",
так як бабло іде їм, а не на будівництво,
а черг з кешем нема, тому піраміди падають.
Ну и имитация "всё продано", "как.гарячіє.піражкі", "буіт.тока.даражать", "очереди в ОП", "нада.брать" и вотэтовотвсё
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 29 сер, 2020 10:07
вот предложение ипотеки/рассрочки от физлица (местного лендлорда)
https://www.youtube.com/watch?v=s09BHKEXPRU&t=1s
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Додано: Суб 29 сер, 2020 11:12
Вкладчик1234 написав: flyman написав:
сенс, що наварюються приближені до забудовника "перекупи",
так як бабло іде їм, а не на будівництво,
а черг з кешем нема, тому піраміди падають.
Ну и имитация "всё продано", "как.гарячіє.піражкі", "буіт.тока.даражать", "очереди в ОП", "нада.брать" и вотэтовотвсё
Застройщик работающий на перекупов и имитацию. Ребята пишите еще.
Один застройщик уже "имитировал" ажиотаж. Теперь палатки с "актерами" переместились из под ОП под КГГА.
airmax78
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Додано: Суб 29 сер, 2020 11:18
Не, мельчает Балашов. Его идея скидываться по 5-10 человек и выкупать его неликвид в царском селе была куда более яркой.
airmax78
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Додано: Суб 29 сер, 2020 11:21
BIGor написав:
Интересно то что квартиры в новостроях продаются как горячие пирожки, а застройщики все ложатся и ложатся. Хорошо что много спекулей попало, их деньги теперь связаны надолго.
Щось не схоже щоби вони попали, на прикладі Варшавських там просто клондайк якийсь, коли вже їх накриє хвиля великих втрат?
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remark
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Додано: Суб 29 сер, 2020 11:23
airmax78 написав: investorkiev написав:
Можно в двух словах пересказать: как же с нуля стать успешным? И вообще - с какой суммы начинается успех?
150 долл. США на кармане - уже успех. С такой суммой проф может подкатить к девушке на Крещатике, нассать ей в уши и склонить к куннилингу (или чем он там занимается).
В корону кризис , даже это дело идёт через задницу . Очень мало девушек с красивыми фигурами .
Бизнес упал везде и даже телок нету вообще. Уехали заграницу . Ловите из в Южной Паттайе
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proftpd66
в Суб 29 сер, 2020 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Хозяин Судьбы, умножай успех.
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