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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 сер, 2020 11:26
proftpd66 написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Можно в двух словах пересказать: как же с нуля стать успешным? И вообще - с какой суммы начинается успех?
150 долл. США на кармане - уже успех. С такой суммой проф может подкатить к девушке на Крещатике, нассать ей в уши и склонить к куннилингу (или чем он там занимается).
В корону кризис , даже это дело идёт через задницу
. Очень мало девушек с красивыми фигурами .
Бизнес упал везде и даже телок нету вообще. Уехали заграницу .
мусье збоченець
https://fi202x.blogspot.com/
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