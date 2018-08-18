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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5145514651475148

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 173
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:10

  hume написав:Ну какой нах виноградарь. Тянут метро в район полей пока в центре творится ад
https://hmarochos.kiev.ua/2020/08/28/po ... nij-video/

Я надіюся, що Вєталя і Зе винесуть найближчим часом
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:56

  airmax78 написав:
  Клаус написав:вот предложение ипотеки/рассрочки от физлица (местного лендлорда)
https://www.youtube.com/watch?v=s09BHKEXPRU&t=1s

Не, мельчает Балашов. Его идея скидываться по 5-10 человек и выкупать его неликвид в царском селе была куда более яркой.

Балашов тупий лошара, пам'ятаю ,як він від мене драпав по всьому Київу, коли я домовився з ним зустрітися по питанням його інестицій в USA, хто стежив, пам'ятає його інвестицію в готель у Флоріді,і якось парубок про це вже не згадує, знаєте чому?
Тому, що кідала він, ще той, бігав від мене, як заєць по всьому Київу, в офісі немає, на Царському немає, жінка не бачила.
Сцикло ваш Балашов.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 16:17

  artsofpics написав:
  proftpd66 написав:150 это большие деньги сейчас ? При том что ФРС печатает 2трдрд . Вы считаете бетон в этой валюте .

Я отказался от работы в Берлине в 47к , потому что, надо снимать 1.2-1.5к евро квартиру и куча денег на расходы. Считайте дальше без учёта инвестиционной инфляции .

Я уже начинаю просто ждать ваши сообщения - ну просто неувядаемый поток сознания!

ЗЫ: Читаю по 3 раза и каждый раз думаю: "Кто накуренный? Я накуренный?"

Цены на аренду в Берлине изрядно повеселили.
Его там что, в отеле решили разместить? :shock:
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 16:30

  proftpd66 написав:
В Берлине цена за сутки 300-400 евро в хороших аппартаментах эконом . В Гонконге за месяц 5-7к

И тут вдруг я осознал, что все время бучил в Германии цимеры исключительно в наркопритонах :shock: Пойду напьюсь...
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 16:39

proftpd66
он проверял, сожрете ли вы эту чушь или нет. видимо, собеседование вы не прошли :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 16:41

antey1969

Ты можешь включить мозг и подумать , что отрицательные ставки из-за хорошей жизни . Экспорт 3.3 тлрд был до короны

Китай 1.1, США 1.05
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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