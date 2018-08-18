Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 сер, 2020 15:10
Я надіюся, що Вєталя і Зе винесуть найближчим часом
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flyman
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Додано: Суб 29 сер, 2020 15:56
airmax78 написав:
Не, мельчает Балашов. Его идея скидываться по 5-10 человек и выкупать его неликвид в царском селе была куда более яркой.
Балашов тупий лошара, пам'ятаю ,як він від мене драпав по всьому Київу, коли я домовився з ним зустрітися по питанням його інестицій в USA, хто стежив, пам'ятає його інвестицію в готель у Флоріді,і якось парубок про це вже не згадує, знаєте чому?
Тому, що кідала він, ще той, бігав від мене, як заєць по всьому Київу, в офісі немає, на Царському немає, жінка не бачила.
Сцикло ваш Балашов.
Trast
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Додано: Суб 29 сер, 2020 16:17
artsofpics написав: proftpd66 написав:
150 это большие деньги сейчас ? При том что ФРС печатает 2трдрд . Вы считаете бетон в этой валюте .
Я отказался от работы в Берлине в 47к , потому что, надо снимать 1.2-1.5к евро квартиру и куча денег на расходы. Считайте дальше без учёта инвестиционной инфляции .
Я уже начинаю просто ждать ваши сообщения - ну просто неувядаемый поток сознания!
ЗЫ: Читаю по 3 раза и каждый раз думаю: "Кто накуренный? Я накуренный?"
Цены на аренду в Берлине изрядно повеселили.
Его там что, в отеле решили разместить?
antey1969
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Додано: Суб 29 сер, 2020 16:30
proftpd66 написав:
В Берлине цена за сутки 300-400 евро в хороших аппартаментах эконом . В Гонконге за месяц 5-7к
И тут вдруг я осознал, что все время бучил в Германии цимеры исключительно в наркопритонах
Пойду напьюсь...
antey1969
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Додано: Суб 29 сер, 2020 16:39
proftpd66
он проверял, сожрете ли вы эту чушь или нет. видимо, собеседование вы не прошли
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Суб 29 сер, 2020 21:00
Чего раскудахтались?
КГС за всех достроит
UA
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Додано: Суб 29 сер, 2020 21:08
UA написав:
Чего раскудахтались?
КГС за всех достроит
А хто добудує за КМБ?
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flyman
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Додано: Суб 29 сер, 2020 21:13
flyman написав: UA написав:
Чего раскудахтались?
КГС за всех достроит
А хто добудує за КМБ?
Им нельзя, придётся кирпич жрать.
Кстати, нашёл прайс по которому эир демонтаж делал. Оказывается он просто итальянский. Эир, ваш прораб не сменил смету после возвращения с заработков.
https://vare4ka70.livejournal.com/431301.html
hume
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