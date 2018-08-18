Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не, мельчает Балашов. Его идея скидываться по 5-10 человек и выкупать его неликвид в царском селе была куда более яркой.
Балашов тупий лошара, пам'ятаю ,як він від мене драпав по всьому Київу, коли я домовився з ним зустрітися по питанням його інестицій в USA, хто стежив, пам'ятає його інвестицію в готель у Флоріді,і якось парубок про це вже не згадує, знаєте чому? Тому, що кідала він, ще той, бігав від мене, як заєць по всьому Київу, в офісі немає, на Царському немає, жінка не бачила. Сцикло ваш Балашов.
Демонтаж, вывоз мусора, завоз кирпича, кладка новых стен, формирование 6 дверных проемов. Один очень правильный прораб выставил мне за это же самое счет ровно в 1.5 раза больше. При чем он не знал, что по факту стен сносить и строить придется в 1.5 раза больше. Думаю в итоге его прайс был бы в 2 раза выше. При этом это был результат 2х туров переговоров. Последние слова были такими: я не знаю как это можно сделать дешевле. И смета с детализацией до веника. Как думаете, откуда он вернулся?
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 29 сер, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Демонтаж, вывоз мусора, завоз кирпича, кладка новых стен, формирование 6 дверных проемов. Один очень правильный прораб выставил мне за это же самое счет ровно в 1.5 раза больше. При чем он не знал, что по факту стен сносить и строить придется в 1.5 раза больше. Думаю в итоге его прайс был бы в 2 раза выше. При этом это был результат 2х туров переговоров. Последние слова были такими: я не знаю как это можно сделать дешевле. И смета с детализацией до веника.
услуги прораба в 30% от сметы поместились?)
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