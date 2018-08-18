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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:11
Прохожий написав: airmax78 написав:
Демонтаж, вывоз мусора, завоз кирпича, кладка новых стен, формирование 6 дверных проемов. Один очень правильный прораб выставил мне за это же самое счет ровно в 1.5 раза больше. При чем он не знал, что по факту стен сносить и строить придется в 1.5 раза больше. Думаю в итоге его прайс был бы в 2 раза выше. При этом это был результат 2х туров переговоров. Последние слова были такими: я не знаю как это можно сделать дешевле. И смета с детализацией до веника
.
услуги прораба в 30% от сметы поместились?)
Справедливости ради: я уже убедился, что прораб на объекте должен быть. Либо прорабом автоматически становитесь вы сами со всеми вытекающими. Один вид работ я решил сделать не через прораба. В итоге работу, которую должны были сделать за один день делали 4 дня. 4 раза люди возвращались на объект и я с ними сидел. 4 рабочих дня я просто потерял.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:22
airmax78 написав:
Справедливости ради: я уже убедился, что прораб на объекте должен быть. Либо прорабом автоматически становитесь вы сами со всеми вытекающими. Один вид работ я решил сделать не через прораба. В итоге работу, которую должны были сделать за один день делали 4 дня. 4 раза люди возвращались на объект и я с ними сидел. 4 рабочих дня я просто потерял.
ви їх на вокзалі набирали?
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:25
flyman написав: airmax78 написав:
Справедливости ради: я уже убедился, что прораб на объекте должен быть. Либо прорабом автоматически становитесь вы сами со всеми вытекающими. Один вид работ я решил сделать не через прораба. В итоге работу, которую должны были сделать за один день делали 4 дня. 4 раза люди возвращались на объект и я с ними сидел. 4 рабочих дня я просто потерял.
ви їх на вокзалі набирали?
ОМГ... чья бы корова мычала...
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airmax78
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:27
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Справедливости ради: я уже убедился, что прораб на объекте должен быть. Либо прорабом автоматически становитесь вы сами со всеми вытекающими. Один вид работ я решил сделать не через прораба. В итоге работу, которую должны были сделать за один день делали 4 дня. 4 раза люди возвращались на объект и я с ними сидел. 4 рабочих дня я просто потерял.
ви їх на вокзалі набирали?
ОМГ... чья бы корова мычала...
в мене прораб с Рибальsky
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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