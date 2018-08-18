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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5146514751485149

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 173
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:11

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:
Кстати, нашёл прайс по которому эир демонтаж делал. Оказывается он просто итальянский. Эир, ваш прораб не сменил смету после возвращения с заработков.
https://vare4ka70.livejournal.com/431301.html

Демонтаж, вывоз мусора, завоз кирпича, кладка новых стен, формирование 6 дверных проемов. Один очень правильный прораб выставил мне за это же самое счет ровно в 1.5 раза больше. При чем он не знал, что по факту стен сносить и строить придется в 1.5 раза больше. Думаю в итоге его прайс был бы в 2 раза выше. При этом это был результат 2х туров переговоров. Последние слова были такими: я не знаю как это можно сделать дешевле. И смета с детализацией до веника.

услуги прораба в 30% от сметы поместились?)

Справедливости ради: я уже убедился, что прораб на объекте должен быть. Либо прорабом автоматически становитесь вы сами со всеми вытекающими. Один вид работ я решил сделать не через прораба. В итоге работу, которую должны были сделать за один день делали 4 дня. 4 раза люди возвращались на объект и я с ними сидел. 4 рабочих дня я просто потерял.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:22

  airmax78 написав:Справедливости ради: я уже убедился, что прораб на объекте должен быть. Либо прорабом автоматически становитесь вы сами со всеми вытекающими. Один вид работ я решил сделать не через прораба. В итоге работу, которую должны были сделать за один день делали 4 дня. 4 раза люди возвращались на объект и я с ними сидел. 4 рабочих дня я просто потерял.

ви їх на вокзалі набирали?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:25

  flyman написав:
  airmax78 написав:Справедливости ради: я уже убедился, что прораб на объекте должен быть. Либо прорабом автоматически становитесь вы сами со всеми вытекающими. Один вид работ я решил сделать не через прораба. В итоге работу, которую должны были сделать за один день делали 4 дня. 4 раза люди возвращались на объект и я с ними сидел. 4 рабочих дня я просто потерял.

ви їх на вокзалі набирали?

ОМГ... чья бы корова мычала...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:27

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Справедливости ради: я уже убедился, что прораб на объекте должен быть. Либо прорабом автоматически становитесь вы сами со всеми вытекающими. Один вид работ я решил сделать не через прораба. В итоге работу, которую должны были сделать за один день делали 4 дня. 4 раза люди возвращались на объект и я с ними сидел. 4 рабочих дня я просто потерял.

ви їх на вокзалі набирали?

ОМГ... чья бы корова мычала...

в мене прораб с Рибальsky
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:30

  airmax78 написав:Демонтаж, вывоз мусора, завоз кирпича, кладка новых стен, формирование 6 дверных проемов. Один очень правильный прораб выставил мне за это же самое счет ровно в 1.5 раза больше. При чем он не знал, что по факту стен сносить и строить придется в 1.5 раза больше. Думаю в итоге его прайс был бы в 2 раза выше. При этом это был результат 2х туров переговоров. Последние слова были такими: я не знаю как это можно сделать дешевле. И смета с детализацией до веника.
Как думаете, откуда он вернулся?


опыт показывает, что кол-во позиций в калькуляции прораба прямо коррелируют со стоимостью и никак не коррелирует с себестоимостью.

формирование дверных проемов в процессе кладки как отдельная услуга - это просто песня. как же иначе оставить дырки в стене с перемычкой сверху?

мой опыт с прорабами и фирмами следующий. прораб - 20% сверху по смете плюс 25% удержание от стоимости позиции в смете (т.е. оплата фактическому исполнителю на 20-25% ниже указанной в смете). итого - 45% от себестоимости (т.е. от стоимости прямых исполнителей).

По фирме - наценка от 40% (гипсокартон) до 300% (батареи) в зависимости от вида работ.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:40

  adeges написав:
  airmax78 написав:Демонтаж, вывоз мусора, завоз кирпича, кладка новых стен, формирование 6 дверных проемов. Один очень правильный прораб выставил мне за это же самое счет ровно в 1.5 раза больше. При чем он не знал, что по факту стен сносить и строить придется в 1.5 раза больше. Думаю в итоге его прайс был бы в 2 раза выше. При этом это был результат 2х туров переговоров. Последние слова были такими: я не знаю как это можно сделать дешевле. И смета с детализацией до веника.
Как думаете, откуда он вернулся?


опыт показывает, что кол-во позиций в калькуляции прораба прямо коррелируют со стоимостью и никак не коррелирует с себестоимостью.

формирование дверных проемов в процессе кладки как отдельная услуга - это просто песня. как же иначе оставить дырки в стене с перемычкой сверху?

мой опыт с прорабами и фирмами следующий. прораб - 20% сверху по смете плюс 25% удержание от стоимости позиции в смете (т.е. оплата фактическому исполнителю на 20-25% ниже указанной в смете). итого - 45% от себестоимости (т.е. от стоимости прямых исполнителей).

По фирме - наценка от 40% (гипсокартон) до 300% (батареи) в зависимости от вида работ.

Если это не просто дырка в стене, а дверной проем заданной высоты и ширины - то это называется "формирование дверного проема". Проверяю своего прораба по ценам. Многие позиции получаются у него дешевле чем цены в интернете. Но, конечно, не на стандартные 20% скидки. Но он мне экономит столько времени и уберегает от стольких пройопов, что я готов платить.
airmax78
 
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  #<1 ... 5146514751485149
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