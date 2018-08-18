Додано: Нед 30 сер, 2020 00:47

airmax78 написав: Если это не просто дырка в стене, а дверной проем заданной высоты и ширины - то это называется "формирование дверного проема". Проверяю своего прораба по ценам. Многие позиции получаются у него дешевле чем цены в интернете. Но, конечно, не на стандартные 20% скидки. Но он мне экономит столько времени и уберегает от стольких пройопов, что я готов платить. Если это не просто дырка в стене, а дверной проем заданной высоты и ширины - то это называется "формирование дверного проема". Проверяю своего прораба по ценам. Многие позиции получаются у него дешевле чем цены в интернете. Но, конечно, не на стандартные 20% скидки. Но он мне экономит столько времени и уберегает от стольких пройопов, что я готов платить.

"Формировка дверного проема" звучит круто, но как вам правильно уже заметили, по сути это просто оставление дырки в кирпичной кладке и ничего более. Для особо "продвинутых" заказчиков прорабы могут посчитать стену сплошной без проёмов, а потом +отдельной строкой "Формировка дверного проема". т.е. сначала вроде как там положили кирпич, а потом "убрали"Нормальные (можно найти и дешевле) цены на эти работы у пряморуких каменщиков на сегодня:1) рядовой кирпич от 3 до 4 грн/шт, укладка под шнур и отвес-столько же. На квадратный метрперегородки в полкирпича уходит до 60 шт.2) перемычка над дверью 100-150 грн, установка то же самое.3) хороший цемент около 80 грн/мешок, песок намытый-2000 грн/машина(Газон)4) разборка стен и вынос с/мусора 800-1200 человеко/день (нормальные работяги, не алкаши)п.с. Если суммировав эти числа у вас получилось не более +30% то вы молодец!