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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 сер, 2020 09:21
adeges написав:
Под стены вырезать стяжку? А то что провалится? Алмазная резка надо думать? Пойду проверю как просела поставленная 5 лет назад на стяжку кирпичная стена.
Сюрприз. А вам даже никто об этом не сказал. Вот и причина не брать хз кого за трудодни на такие работы.
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