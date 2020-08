Додано: Нед 30 сер, 2020 10:21

Richi написав: adeges написав: airmax78 написав: Демонтаж, вывоз мусора, завоз кирпича, кладка новых стен, формирование 6 дверных проемов. Один очень правильный прораб выставил мне за это же самое счет ровно в 1.5 раза больше. При чем он не знал, что по факту стен сносить и строить придется в 1.5 раза больше. Думаю в итоге его прайс был бы в 2 раза выше. При этом это был результат 2х туров переговоров. Последние слова были такими: я не знаю как это можно сделать дешевле. И смета с детализацией до веника.

опыт показывает, что кол-во позиций в калькуляции прораба прямо коррелируют со стоимостью и никак не коррелирует с себестоимостью.



формирование дверных проемов в процессе кладки как отдельная услуга - это просто песня. как же иначе оставить дырки в стене с перемычкой сверху?



мой опыт с прорабами и фирмами следующий. прораб - 20% сверху по смете плюс 25% удержание от стоимости позиции в смете (т.е. оплата фактическому исполнителю на 20-25% ниже указанной в смете). итого - 45% от себестоимости (т.е. от стоимости прямых исполнителей).



Подскажите, в чём суть Вашего поста? Человек купил квартиру своей мечты, пересмотрел кучу видео и другой информации, чтобы сделать ремонт который хочет. Почему каждый считает своим долгом под"ебнуть, пнуть, поумничать ... Порадуйтесь за человека. При этом, он за долгие годы на форума грубого слова ни в чей адрес не сказал. Он вроде и совета не спрашивал ... Покажет ремонт по завершению - поздравим. Конечно будут и ошибки и лишние траты, но это его решения и его деньги, а ремонт - его детище, где каждый угол, будет выстрадан и в последствии приносить моральное удовлетворение. Подскажите, в чём суть Вашего поста? Человек купил квартиру своей мечты, пересмотрел кучу видео и другой информации, чтобы сделать ремонт который хочет. Почему каждый считает своим долгом под"ебнуть, пнуть, поумничать ... Порадуйтесь за человека. При этом, он за долгие годы на форума грубого слова ни в чей адрес не сказал. Он вроде и совета не спрашивал ... Покажет ремонт по завершению - поздравим. Конечно будут и ошибки и лишние траты, но это его решения и его деньги, а ремонт - его детище, где каждый угол, будет выстрадан и в последствии приносить моральное удовлетворение.



Ваш комментарий не у тому посту. Нужно было к следующему. За него уже извинился.



А вот смысл именно этого - просто поделился опытом. Ваш комментарий не у тому посту. Нужно было к следующему. За него уже извинился.А вот смысл именно этого - просто поделился опытом.

